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全大運台體大開幕 蔡總統勉勵選手互相切磋創佳績

2024/5/4 20:40（5/4 21:01 更新）
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2024年全國大專校院運動會4日晚間在國立台灣體育大學舉行開幕典禮，總統蔡英文（中）親臨現場宣布賽事啟動，也勉勵選手相互切磋、創造佳績。（113年全大運執委會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月4日
2024年全國大專校院運動會4日晚間在國立台灣體育大學舉行開幕典禮，總統蔡英文（中）親臨現場宣布賽事啟動，也勉勵選手相互切磋、創造佳績。（113年全大運執委會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月4日
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（中央社記者黎建忠台中4日電）2024年全國大專校院運動會今晚在國立台灣體育大學舉行開幕典禮，今年共舉辦21種運動賽事，多名奧運國手也都有參與。總統蔡英文在致詞時也勉勵選手互相切磋，創下最佳成績。

今年的全大運將舉辦21種運動賽事，除了已經結束的手球外，另外還有擊劍、網球、角力、射箭、柔道、羽球、跆拳道品勢、韻律體操等比賽都在開幕前先行舉辦。

今年適逢巴黎奧運，包括體操丁華恬、田徑林昱堂、游泳王冠閎、拳擊林郁婷等人都有參加這次全大運以賽代訓。其中射箭男子國手林子翔、戴宇軒，今天已經在反曲弓男子個人公開組摘金鍍銀，而湯智鈞則獲得混雙金牌。

蔡總統在致詞時表示，很高興可以來到台中參與這場體育盛會，也特別感謝台體大校長許光麃，率領委員會和全校師生一起籌備，讓選手都有最完善的設施和場地可以使用。

蔡總統指出，全大運開辦超過50年特別有意義，訓練成果也讓選手在國際賽事有亮眼的成績，像是東京奧運2金4銀6銅，杭州亞運金牌數也追平史上最佳，選手在國外發光發熱，也讓國際因此看見台灣。

蔡總統強調，過去8年政府努力提高體育預算、投資體育設備，今年的預算已較8年前成長一倍，今年的全大運當中，有很多選手都要參加巴黎奧運，也祝福選手可以互相切磋，創下最佳成績。（編輯：陳政偉）1130504

2024年全國大專校院運動會共舉辦21種運動賽事，4日晚間在國立台灣體育大學盛大舉行開幕典禮，大會會旗進場氣勢磅礡。（113年全大運執委會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月4日
2024年全國大專校院運動會共舉辦21種運動賽事，4日晚間在國立台灣體育大學盛大舉行開幕典禮，大會會旗進場氣勢磅礡。（113年全大運執委會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月4日
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