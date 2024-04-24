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周美全中運平衡木摘金 全運會曾擊敗丁華恬

2024/4/24 14:08（4/24 14:32 更新）
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113年全國中等學校運動會24日持續進行，台北市民生國中體操小將周美（圖）在國中女子組競技體操平衡木決賽以12.333分拿下金牌。中央社記者王騰毅攝　113年4月24日
113年全國中等學校運動會24日持續進行，台北市民生國中體操小將周美（圖）在國中女子組競技體操平衡木決賽以12.333分拿下金牌。中央社記者王騰毅攝　113年4月24日
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台北市民生國中周美去年全運會技驚四座、擊敗亞運平衡木銅牌得主丁華恬，今天全中運國女組平衡木決賽，儘管出現失誤，仍以12.333分奪金，而她也有奧運夢，盼能站上五環殿堂拿到金牌。

周美小時候在網路上看到奧運體操影片，就此對體操產生興趣，而媽媽也一路力挺，並協助尋找體操社團，幫助她延續夢想。

周美去年在全國運動會女子競技體操平衡木項目扮演「刺客」，當時年僅12歲的她，技壓杭州亞運銅牌得主丁華恬，成為全運會體操項目史上最年輕的單項冠軍。

頂著全運會平衡木金牌光環，周美全中運初體驗，闖進地板、平衡木、高低槓單項決賽，儘管平衡木過程中出現落地失誤，所幸仍以12.333分摘金，高低槓以10.566分獲得銀牌，地板以11.700分名列第4。

周美原先目標3項都能站上頒獎台，可惜未能如願，而擅長的平衡木出現失誤，即使奪金，她仍覺得不滿意。

雖見識過全運會大場面，但周美認為，全中運比全運會更緊張，「因為全運會跟很多很強的姐姐比，覺得都贏不過，動作就大膽做，反而做得更好。」

去年全運會結束後，周美進入國訓中心訓練，這也是她除了移地訓練外，首次離家這麼久，她坦言一開始會想家。

不過，周美很快習慣國訓生活，生活也能自理，儘管訓練有點辛苦，但看著學長姐出國比賽，也讓她相當期待，更喊話希望未來能拿下奧運金牌。（編輯：張雅淨）1130424

113年全國中等學校運動會競技體操賽事24日持續進行，台北市民生國中周美（圖）出戰女子組平衡木決賽，以12.333分奪得金牌。中央社記者王騰毅攝　113年4月24日
113年全國中等學校運動會競技體操賽事24日持續進行，台北市民生國中周美（圖）出戰女子組平衡木決賽，以12.333分奪得金牌。中央社記者王騰毅攝　113年4月24日
113年全國中等學校運動會24日進行國中女子組競技體操平衡木決賽，台北市民生國中周美（圖）展現優美姿態，順利拿下金牌。中央社記者王騰毅攝　113年4月24日
113年全國中等學校運動會24日進行國中女子組競技體操平衡木決賽，台北市民生國中周美（圖）展現優美姿態，順利拿下金牌。中央社記者王騰毅攝　113年4月24日
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