憲指部：改善總統府憲兵人力 已有26人願意派往

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（中央社記者吳書緯台北27日電）戍守總統府的憲兵211營1日發生古姓上兵自戕身亡案，軍方證實古姓上兵確實「站二歇二」。憲兵指揮部參謀長呂正芳少將今天表示，已派高階幹部前往駐營，讓武裝哨達到「站二歇六」，同時，經調查有26名憲兵有意願至211營服務。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告「國軍無人機運用的現況及發展」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯質詢指出，她7日就對古姓憲兵自戕提出質詢，當時軍方說古姓憲兵站哨是「站二歇六」（站哨2小時、休息6小時），但後續傳出古姓憲兵生前多次「站二歇二」，顯與軍方回應、提供的內容不符。

邱國正指出，他已交代憲指部，強調人員應該查處，但不要把責任推給基層幹部，要查清源頭，為什麼當初這樣排哨表，但回報給上級又是另一個答案，國防部要全面檢討。

呂正芳表示，當時提供資料給立委的時候，因為沒有審慎、仔細去瞭解憲兵211營衛哨全般實況，所以在資料、訊息提供與實況有落差，最近全般檢視211營勤務與休假狀況，確實有憲兵「站二歇二」、「站二歇四」的情況發生，目前按照主官、參謀、士官的3個軸線，來檢討疏職人員及相關責任。

呂正芳說，後續處置區分兩部分，第一針對衛哨勤務派遣，憲兵指揮部上週起派遣憲兵202指揮部副指揮官以上層級，以及憲兵指揮部副參謀長等高階幹部，輪流到211營區駐點，主要是針對勤務哨表的稽核，讓武裝哨能夠達到「站二歇六」的頻次。

呂正芳指出，第二部分是在人力補充方面，減緩211營勤務繁重壓力，因此對重點為北部地區、202指揮部的全軍憲兵，調查有意願到211營服務者，目前有意願的有26名，已在陸續輔導訓練，可以立即提升現有人力，編現比將從67.8%提升至72.2%。

呂正芳表示，後續則在4月至6月間持續宣導有意願人員，並配合後續兵源逐次補充，目的是避免今年大幅度補充，明年又大批退伍，造成勤務惡化。（編輯：郭無患）1130327

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