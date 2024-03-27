立委關切國軍人力問題 邱國正：勿挖東牆補西牆

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（中央社記者吳書緯台北27日電）國軍近期頻傳輕生案件，國民黨立委馬文君今天在立法院指出，收到諸多陳情反映軍中業務量大，家長擔心子女想不開。國防部長邱國正表示，已向國軍幹部強調，不要挖東牆補西牆，秉持簡單、扼要能夠便於操作的原則。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告「國軍無人機運用的現況及發展」，行政院國土安全辦公室列席，並備質詢。馬文君質詢，首先關切陸軍特戰指揮部鄭姓士官昨天晚間被發現倒臥在營區兵舍前方，詢問相關詳情。

陸軍司令部參謀長陳建義中將指出，這個案件昨天晚上發生後，經過搶救後，士官仍在加護病房，軍方昨天同步聯繫憲兵隊、警方查封現場，蒐證相關證跡，目前沒有確切原因可以說明。

馬文君接續指出，3月以來已有9位官兵疑似自傷、輕生或是意外等情況，原因可能是家庭、感情等因素，但她從去年開始就不斷接到家長陳情，指出子女在軍中業務量過大，擔心子女會想不開，少子女化情況惡劣，國軍卻不斷成立各種新單位，把原有部隊人力抽光，當單位人力越少，勤務越多就越艱苦，成立新單位是否合適。

邱國正指出，軍方希望每一樣工作，都有人做得很好，各種訓練班隊不斷的開立，但是少子女化不光是台灣有這狀況，少子女化是十多年前就開始人口減少了。

邱國正說，他已跟國軍幹部強調，不要針對人力問題彌補了以後，「挖東牆補西牆」這很忌諱，第一個要秉持簡單、扼要，能夠便於操作，第二個是問題發生後，不要怪罪基層幹部執行力的問題，沒有執行不好，是責任不斷賦予，能力就這麼多，經驗又不夠，當然會出問題。

邱國正表示，國軍全面做改進，他的經驗就是「講多不如務實去做」，讓基層幹部把任務搞清楚，而且很簡單，才能不斷的推動，國軍朝這方面去努力。（編輯：蘇龍麒）1130327

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