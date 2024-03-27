共軍內蒙古靶場疑仿博愛特區 邱國正：這是必然

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（中央社記者吳書緯台北27日電）衛星圖資顯示共軍疑似在內蒙古演習靶場模擬台灣總統府周邊博愛特區景物。國防部長邱國正今天表示，對方如果有能力模仿、也有場域，就絕對會模仿，國軍若有能力也會如此，所以對方對台灣設立很多模擬場景，這是必然的。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告「國軍無人機運用的現況及發展」，行政院國土安全辦公室列席，並備質詢。邱國正會前答覆媒體相關提問時表示，任何一個國家對於對方有什麼設施，在能力範圍內「能夠模仿，絕對模仿」。

他指出，假如國軍有這個能力以及場域，國軍也可以模仿某個地域、演練侵擾等；台澎防衛作戰是防衛性質，所以外界對台灣設很多模擬場域，這是必然的，國軍不會輕忽，共軍這樣擺設之後，就顯示出重點在哪裡。

共軍在靶場設置博愛特區景物是否為了演練斬首戰，邱國正說，模擬特定地點，彰顯出有這個企圖，但不完全如此，可能有很多企圖，但不見得能夠充分擺設；早期中共也模擬台灣某個機場、都會區，國軍都嚴陣以待。

至於眾所關切他的睡眠情況，邱國正說，「枕戈待旦」，每天煩惱不是辦法，要綜觀未來發展，做最壞打算，務實檢討各方面的能力。（編輯：郭無患）1130327