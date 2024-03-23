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總質詢風波延燒 藍綠立委為能否補質詢論戰

2024/3/23 23:00
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（中央社記者郭建伸台北23日電）立法院會15日發生總質詢風波，引發外界討論能否補質詢，民進黨立法院黨團副幹事長林楚茵揭露，國民黨籍外交及國防委員會召委馬文君曾唱名立委洪孟楷3次未到，卻讓洪補質詢，讓人質疑國民黨立委有特權。

對此，馬文君回應，外交及國防委員會確實有在休息散會之前，讓跳過質詢的委員補質詢的慣例，並附上民進黨籍召委王定宇主持的兩場會議紀錄，同樣曾讓跳過的委員補質詢。

立法院會15日下午施政總質詢，因有立委改書面質詢，影響後續質詢立委未能趕到議場質詢，進而導致議程結束，多名民進黨立委向當天主持議事的立法院長韓國瑜抗議，並提出補救訴求。

林楚茵昨天在臉書公布外交及國防委員會21日會議的錄影，並指出國民黨日前堅持下一位發言的立委要在現場等，但當日委員會召委馬文君卻給唱名3次不到的洪孟楷補質詢。

林楚茵質疑，「因為洪孟楷是國民黨立委所以有特權？還是韓國瑜惡搞民進黨立委沒收質詢權？」為何一個立法院兩種標準。

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對此，馬文君今天透過臉書回應，既然本會期有緣在同一個委員會裡，有些事林楚茵可能不知道，因為外交及國防委員會確實有在休息散會之前，讓跳過質詢的委員補質詢的慣例。馬文君也附上民進黨籍召委王定宇主持的兩場會議紀錄，同樣曾讓跳過的委員補質詢。

林楚茵則在馬文君貼文下方留言表示，謝謝馬文君證明「主席跳過委員質詢是可以補的」，馬文君果然是資深立委，重視立委質詢權利，希望立法院長韓國瑜有看到。（編輯：張若瑤）1130323

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