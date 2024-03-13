徐佳青：有僑胞憂心威權地區通訊投票民主受威脅

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（中央社記者吳昇鴻台北13日電）不在籍投票議題引發討論，僑委會委員長徐佳青今天表示，考量公平及安全性，通訊投票在威權地區有所限制，有僑胞害怕民主制度受到威脅，因此有贊成、也有反對。

僑務委員會委員長徐佳青今天赴立法院外交及國防委員會報告業務並備質詢。徐佳青表示，僑委會鼓勵海外僑胞返國參與登記投票，除仍具台灣戶籍的僑民踴躍返國投票外，經統計本次大選以申請登記方式的僑胞人數為4172人，准予投票人數為4120人。

國民黨立委日前提案總統大選採行不在籍投票，並增加通訊投票及境外投票，行政院不在籍投票的版本，則是限定在全國性公投，及移轉投票地。

民進黨立委林楚茵質詢，僑委會全球駐外人力僅58人，如果以在野黨版本，全球台商台僑可能都將適用，僑委會如何協助通訊投票與設置投開票所。

徐佳青表示，確實有僑胞期待不在籍投票，但考量公平性、安全性等因素，如果在民主自由國家，這方面執行沒有太大挑戰，但在部分國家或威權地區恐怕有所限制。

她指出，國家立法要有一致性，必須適用全體僑胞，部分僑胞害怕民主制度受到威脅，因此有贊成、也有反對。

徐佳青坦言，如果真要執行，確實有相當高的難度，目前為止，針對總統副總統選舉，僑委會會將相關資訊充分提供給僑胞，沒有台灣戶籍者可申請登記方式，在投票日當天返國投票，雖然增加不少成本，但僑胞熱愛台灣，仍會有積極行為。（編輯：郭無患）1130313