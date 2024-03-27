丁渝洲指應有終戰指導 邱國正：國軍就是奉陪到底

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（中央社記者吳書緯台北27日電）媒體報導，前國安會秘書長丁渝洲日前呼籲，國安團隊應做好終戰指導。國防部長邱國正今天指出，他不會去評論任何人發表有依據的意見，但對軍方來說，「所謂終戰就是奉陪到底」，不會把它當作終戰指導來看。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正報告「國軍無人機運用的現況及發展」，並備質詢。民眾黨立委張啟楷質詢，丁渝洲日前呼籲國安團隊應做好終戰指導，詢問邱國正是否贊成。

邱國正表示，學者、專家發表意見，相信都是有依據，有既定基礎，他不會去評論。中華民國完全沒有啟戰作為，但要不要有終戰指導，不是他的層級能決定。

邱國正說，對軍方來說，「所謂終戰就是奉陪到底」，但不會把它當終戰指導來看。終戰指導茲事體大，應是高層級且要從政治方面考量，不由他來答覆。

張啟楷追問，若總統蔡英文或是準總統賴清德針對終戰指導議題詢問意見，總不能說「奉陪到底」。邱國正說，軍人克盡職責，他很清楚自己的身分地位，該講什麼話、做多少本務工作；如果長官詢問，他就會依照他的立場來說明，但目前沒有任何人問他。

邱國正表示，就軍事立場來說，他會建議盡量避免啟戰，戰爭沒有贏家，打贏也是慘勝，打敗絕對是慘敗，都沒有贏家，都不樂見戰爭。

張啟楷關切，兩岸敵意螺旋升高，國軍對萬一擦槍走火是否有所準備。邱國正說，國軍平常戰備就是在做準備，真的逼不得已，台灣要避免啟戰，儘量要「慎戰」，並克盡軍人職責。

今天委員會主席、民進黨外交及國防委員會召委王定宇提醒，通常不會在國會講終戰條件，因為這會把終戰條件攤開來給對方看，這個議題應私下討論。（編輯：郭無患）1130327