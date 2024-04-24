郭冠宏全中運桌球男單摘金 成人組國際賽續磨經驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北24日電）台南市忠孝國中的郭冠宏去年全中運桌球男單8強止步，今天以直落3橫掃台北市誠正國中張睿煬，重返榮耀，教練黃聖盛期許郭冠宏未來打法能更多元，後續將繼續挑戰成人組國際賽。

史上最年輕的成人桌球國手郭冠宏，為台灣桌壇備受矚目的新星，今年4月首度「越級打怪」挑戰世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽成人組賽事，返台後投入全中運比賽。

郭冠宏國一時就曾在全中運國男組單打項目封王，去年卻在男單8強賽敗給徐絃家，也讓他挑戰衛冕夢碎，郭冠宏今年重振旗鼓，但因徐絃家已升上高中，兩人無緣對決，郭冠宏最終在男單金牌戰以3比0輕取張睿煬。

繼111年後再度稱霸男單項目，郭冠宏受訪時僅淡淡地說「還好」，他認為比起去年，今年自己基本功做得更好。

談到郭冠宏今年全中運的表現，教練黃聖盛接受媒體聯訪時給予中規中矩的評價，他說：「郭冠宏前段時間基本功練很多，太依靠基本功打法，靈動性會有點不見，要思考怎麼綜合在一起。」

為避免被對手針對，黃聖盛認為，郭冠宏打法應更加多元，在5月世中運國手選拔後，預計郭冠宏將赴歐洲征戰國際賽，後續也會安排2場成人組國際賽，幫助郭冠宏成長。（編輯：張雅淨）1130424