台北田徑場冒濃煙不影響 全中運2賽事破大會紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台北田徑場看台今天下午疑似因電線走火冒出火光，一度濃煙密布，所幸未影響正在進行的全中運高女組鏈球、高男組3000公尺障礙賽事，摘金的蔡慈妍、風承顥還各自打破大會紀錄。

113年全國中等學校運動會田徑項目今天在台北田徑場展開倒數第2天賽程，下午場邊看台發生火警，大會行政部行政組組長楊廣銓接受媒體聯訪時表示，頒獎台喇叭所使用的電源線疑似電線走火，現場人員發現後，立即使用滅火器撲滅火勢，所幸未影響比賽進行。

場邊冒出火光、濃煙時，正值高女組鏈球決賽、高男組3000公尺障礙決賽，最終都順利完賽，而新北市海山高中的蔡慈妍還在最後一擲擲出54公尺26成績，不僅拿到鏈球項目的金牌，還一舉打破大會紀錄。

回憶起當下，蔡慈妍透露，有注意到濃煙，但比起場邊的意外插曲，她認為，前4擲因為心急，沒能擲出自己設定的成績，反而比較恐怖。

「當時大家都分心了，趕快先穩定自己。」蔡慈妍及時修正技術，最終如願打破個人最佳成績。

高男組3000公尺障礙部分，雖然比賽過程中出現一段插曲，但新竹縣東泰高中的風承顥仍以9分11秒57奪得金牌，還成為新的大會紀錄保持人。

風承顥表示，「當時有發現場邊怎麼那麼多煙，但沒有想要停下來，就專心做自己的事情，看了一下就繼續比賽，有聞到滿重異味。」

風承顥透露，成績比預期好很多，還好比賽未受影響，才能改寫大會紀錄。（編輯：張雅淨）1130424