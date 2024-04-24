全中運泳將熱身跳水遭禁賽 引爆教練強烈反彈

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（中央社記者陳容琛台北24日電）全中運游泳項目今天落幕，沒想到風波尚未停歇，雲林某高中選手日前在熱身時跳水，違反規定遭到禁賽1年，引起基層教練不滿，甚至痛批台灣獨創。

113年全國中等學校運動會的游泳項目在台北市立大學詩欣館舉行，只是主辦單位今年新增規定，選手在熱身時不能以打樁式跳水入水，違者不僅取消今年的參賽資格，而且還必須禁賽1年，目前已經有選手因違反規定而遭到懲處，立刻引發基層教練強烈反彈。

1名不具名的教練接受中央社採訪時表示，從來沒有聽過這種規定，並酸溜溜地形容「簡直是台灣獨創」，「規定是要坐姿下水，但一般出去比賽沒有這種規定，或許主辦單位有考量到安全問題，不過規定是規定，違反規定結果懲處是禁賽，我覺得太超過。」

另名教練指出，選手每天刻苦訓練，沒有人是用坐著下水，而且選手可能僅是反射動作，應該先以勸導、口頭申誡的方式，「我們知道有人被禁賽，我覺得有點冤枉，況且選手沒有延誤比賽、沒有對別人造成傷害，請問要引用什麼規則懲處禁賽？」

1名泳壇人士則站在選手、教練的立場，並點出學生運動最重要的是教育而非懲處，主辦單位應該優先勸導，若直接禁賽並不妥當。（編輯：楊昭彥）1130424