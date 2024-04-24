全中運本屆游泳唯一 新泰林芷妍100仰寫全國新猷

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（中央社記者陳容琛台北24日電）生涯首度參加全中運，來自新北市新泰國中的林芷妍不僅在游泳國女組勇奪5金、1銀，更在100公尺仰式刷新全國紀錄，成為本屆全中運游泳項目唯一締造全國新猷的「泳將」。

身為家中年紀最小的林芷妍，小時候因為阿嬤熱愛游泳，跟著哥哥、姊姊一同踏入泳池，從一開始玩票性質的戲水，到後面接受專業教練的訓練，逐漸展現過人的天賦。

年僅國一、且是首度參加全國中等學校運動會的林芷妍，在比賽首日就一鳴驚人，在國女組100公尺仰式以1分02秒53刷新全國紀錄，接下來陸續稱霸50公尺仰式、200公尺仰式賽場，加上4×200公尺自由式接力、4×100公尺混合式接力也摘金，本屆全中運累計進帳5金、1銀。

林芷妍接受中央社採訪時坦言，原本把目標瞄準接力項目，完全沒有想過個人項目會拿下金牌，更不要說打破全國紀錄。針對生涯首次征戰全中運，林芷妍笑說：「還行，雖然壓力很大，但蠻好玩的。」但她也承認，相較之下更喜歡在外縣市比賽。

從林芷妍小學一年級開始指導的教練楊仁傑，一路看著愛徒成長，到現在有爆炸性的表現，他承認自己也沒想到，「希望她繼續認真練習，畢竟才國一，不要給她太大壓力。」

與林芷妍一起在泳池長大，姊姊林芷妤笑說，妹妹從小的水感就很好，比賽成績也不錯，堪稱天賦型選手，讓她相當羨慕，「小時候知道妹妹很厲害，現在愈來愈恐怖，但還好她是我妹妹。」

值得一提的是，新竹高商的游泳女將廖祐菲，日前在高女組100公尺自由式決賽，飆出56秒56成績，打破前奧運國手蔡淑敏高懸27年的大會紀錄，而今天她在50公尺自由式再度以25秒92刷新大會紀錄摘金。

男子組方面，來自林口國中的蘇柏陵，首日就在國男1500公尺自由式以16分01秒14摘金，也寫下這項目國一最快成績，而今年他一共摘下400、800、1500自由式3項金牌。（編輯：龍柏安）1130424