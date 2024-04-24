更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
全中運
新聞專題
全中運1/44
首頁 / 運動

全中運本屆游泳唯一 新泰林芷妍100仰寫全國新猷

2024/4/24 22:04（4/24 22:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
113年全國中等學校運動會游泳賽程在台北市立大學詩欣館舉行，來自新北市新泰國中的林芷妍（圖）本屆首度參賽即勇奪5金、1銀。中央社記者陳容琛攝 113年4月24日
113年全國中等學校運動會游泳賽程在台北市立大學詩欣館舉行，來自新北市新泰國中的林芷妍（圖）本屆首度參賽即勇奪5金、1銀。中央社記者陳容琛攝 113年4月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北24日電）生涯首度參加全中運，來自新北市新泰國中的林芷妍不僅在游泳國女組勇奪5金、1銀，更在100公尺仰式刷新全國紀錄，成為本屆全中運游泳項目唯一締造全國新猷的「泳將」。

身為家中年紀最小的林芷妍，小時候因為阿嬤熱愛游泳，跟著哥哥、姊姊一同踏入泳池，從一開始玩票性質的戲水，到後面接受專業教練的訓練，逐漸展現過人的天賦。

年僅國一、且是首度參加全國中等學校運動會的林芷妍，在比賽首日就一鳴驚人，在國女組100公尺仰式以1分02秒53刷新全國紀錄，接下來陸續稱霸50公尺仰式、200公尺仰式賽場，加上4×200公尺自由式接力、4×100公尺混合式接力也摘金，本屆全中運累計進帳5金、1銀。

林芷妍接受中央社採訪時坦言，原本把目標瞄準接力項目，完全沒有想過個人項目會拿下金牌，更不要說打破全國紀錄。針對生涯首次征戰全中運，林芷妍笑說：「還行，雖然壓力很大，但蠻好玩的。」但她也承認，相較之下更喜歡在外縣市比賽。

從林芷妍小學一年級開始指導的教練楊仁傑，一路看著愛徒成長，到現在有爆炸性的表現，他承認自己也沒想到，「希望她繼續認真練習，畢竟才國一，不要給她太大壓力。」

與林芷妍一起在泳池長大，姊姊林芷妤笑說，妹妹從小的水感就很好，比賽成績也不錯，堪稱天賦型選手，讓她相當羨慕，「小時候知道妹妹很厲害，現在愈來愈恐怖，但還好她是我妹妹。」

值得一提的是，新竹高商的游泳女將廖祐菲，日前在高女組100公尺自由式決賽，飆出56秒56成績，打破前奧運國手蔡淑敏高懸27年的大會紀錄，而今天她在50公尺自由式再度以25秒92刷新大會紀錄摘金。

男子組方面，來自林口國中的蘇柏陵，首日就在國男1500公尺自由式以16分01秒14摘金，也寫下這項目國一最快成績，而今年他一共摘下400、800、1500自由式3項金牌。（編輯：龍柏安）1130424

113全中運在台北，新北市新泰國中泳將林芷妍（圖）24日在國中女子組200公尺仰式決賽一路領先，順利拿下金牌。中央社記者王騰毅攝 113年4月24日
113全中運在台北，新北市新泰國中泳將林芷妍（圖）24日在國中女子組200公尺仰式決賽一路領先，順利拿下金牌。中央社記者王騰毅攝 113年4月24日
全中運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台北田徑場冒濃煙不影響 全中運2賽事破大會紀錄
172.30.142.58