高市桃源國中柔道隊全中運摘金奪銀 9獎牌入袋

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄市桃源國中柔道隊長林沛芯今年參加全國中等學校運動會一路過關斬將，打敗對手奪得金牌；並帶領桃源國中獲得1金、1銀、7銅，應屆體育班畢業生全部「穿金戴銀」。

桃源國中今天發布新聞稿表示，布農族女孩林沛芯去年因肩傷被迫退賽，桃源國中校長陳世明說，體育班學生表現優秀，今年將銜接六龜高中就讀，提供最佳資源，讓學子在地就學。

林沛芯今年摘下柔道國中女子組第四級金牌，她身兼柔道隊隊長，因過去練習意外導致嚴重肩傷，錯過去年全中運參賽資格。林沛芯飲恨之餘，仍努力不懈堅持練習，終於在今年一雪前恥，突破自我極限一舉奪金。

隊員吳妤萱於今年全中運舉重項目，抓舉55公斤、挺舉77公斤，共計132公斤，獲得國中女子組64公斤級銀牌。

桃源國中指出，吳妤萱一年級時原就讀普通班，本來家人不太贊同她轉班練舉重，但她靠著自身的樂觀與不放棄的精神，說服了家人，堅定邁向舉重之路。

另外，為了柔道運動轉學來桃中就讀的謝若涵，今年首次參加全中運，就勇奪國中女子組第九級銅牌；也是人生最高一面獎，她從柔道找回自信嶄露頭角。

陳世明說，只要重視每個孩子獨樹一幟的特質，從中幫助學生找到方向、積極發展，每個人都是未來振興部落的主力。此次全中運，桃中3年級體育班表現亮眼，不僅學生平時的努力，還要歸功於教練的付出。（編輯：黃世雅）1130425