行政院擬延後國土計畫 環團聲明憂農地流失

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（中央社記者張雄風台北1日電）地球公民基金會與11個環保團體今天發布聯合聲明，擔憂行政院打算再度修法延後國土計畫的實施，國土計畫可能胎死腹中，影響最嚴重的是農業區劃設，可能累計近8萬公頃農地流失。

聲明指出，「國土計畫」的實施是重新建構國土秩序的開始。最大的指標是「國土功能分區」通過之後，只有在全國每10年，縣市每5年定期通盤檢討時，才能變更功能分區分類。

行政院現因地方政府無法如期完成為由，打算將國土功能分區圖劃設作業期限再延長。

聲明認為，會造成延宕的主因，首先是各目的事業主管機關產製圖資未即時更新、精準度不足；其次為民眾對於功能分區劃設結果、未來管制有所不滿。

聲明表示，國土計畫影響最嚴重的是農業發展區的劃設困境，如各縣市應負擔的宜維護農地，取巧地被劃到了山坡地上；或大幅將都市計畫農業區劃入都市發展儲備用地的「城鄉發展地區第一類」、或被劃入「城鄉發展地區第二類之三」；若加計未來發展地區，全台累計有接近8萬公頃的農地流失。

聲明中提出3大訴求。首先是行政院應針對最根本的各直轄市及縣（市）財政收支不均問題提出解決方案，讓保留優良農地的縣市有相對的財政誘因，確保國家應保留農地的面積和品質。同時，也應整合擁有農地和農民身分所有的補貼和支持方案，讓農民擁有充分的資訊去判斷。

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第二，內政部國土署應加快腳步公告「國土計畫土地使用管制規則」、「國土計畫使用許可程序辦法」、「使用許可審議規則」等子法，及「部門空間發展策略」的協調整合執行機制；針對第一版「國土計畫」的缺失，開啟滾動式的修正過程。

第三，縣市政府應檢討其短視近利的利益考量，積極推動國土計畫的空間治理，也面對社會上的各種錯誤國土資訊，向民眾傳達、宣導正確的資訊；內政部國土署也應負擔更多的公眾溝通、宣導工作。（編輯：李錫璋）1130401