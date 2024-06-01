「跨欄甜心」張博雅摘銅 感受世界名將強大氣場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北1日電）「跨欄甜心」張博雅今天在台灣國際田徑公開賽女子100公尺跨欄決賽，以13秒28的成績獲得第3名，且排在里約奧運銀牌名將阿里（Nia Ali）身邊起跑，感受到她的強大氣場。

擁有甜美笑容的張博雅，賽場上成績也相當出色，今天預賽就跑出13秒22的成績，決賽中她排在阿里隔壁跑道，希望在阿里的刺激下，張博雅能締造更出色的成績。

張博雅起跑後速度不差，直到第2個欄架才被阿里追過，只可惜張博雅在第7個欄架踢到腳，速度才又慢了一下，最終以第3名作收，而阿里以12秒80破大會摘金。

張博雅在接受中央社記者訪問時說，能在這種奧運獎牌等級的選手身邊，感覺真的非常興奮，「我自己起跑速度真的不錯，但阿里在欄架間的肌力和速度真的太強了，這也讓我覺得接下來應該要加強肌力訓練。」

決賽賽場下起大雨，張博雅認為雖然還是有些影響，但不應該當作藉口，她露出甜美笑容說：「決賽這個成績還是我在雨中跑最快的一次。」

張博雅坦言，「像阿里這樣的國際菁英型選手，氣場真的非常強大，在預備區的時候展現出來的自信感爆棚，而且她也不會因為都是亞洲選手就隨便跑，最後過終點時還有壓線，真的蠻尊重比賽的。」（編輯：李亨山）1130601