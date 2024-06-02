台灣國際田徑公開賽 最速男楊俊瀚大雨中奪銅

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（中央社記者黎建忠台北2日電）「台灣最速男」楊俊瀚今晚在滂沱大雨中的台灣國際田徑公開賽，於男子200公尺決賽登場，他鏖戰到最後30公尺才稍微被拉開，最終以20秒89的成績過終點獲得銅牌。

楊俊瀚預賽僅跑出21秒02的成績，決賽重整旗鼓，改善出彎的細微動作，起跑後加速度相當不錯，一直到出彎時都和日本選手飯塚翔太、上山紘輝並列領先，可惜到最後30公尺才被拉開，最終由飯塚翔太摘金、上山紘輝第2。

楊俊瀚賽後接受媒體訪問時表示，雖然沒拿到金牌還是有些失望，但今天雨這麼大，對自己來說，也是很不錯的經驗，畢竟已經很久沒有在這樣比較惡劣的天氣下比賽，也學到一些要如何準備的部分。

談及預賽和東京奧運金牌好手狄葛拉斯（Andre De Grasse）同組，楊俊瀚笑說：「其實沒有太多交流，因為自己技術層面做得不太好，賽後就一直在想要怎麼調整。」

楊俊瀚透露，今年的台灣國際田徑公開賽競爭強度很高，「對我而言，如何在高張力的1天2趟賽事中，盡快去做調整，就成了接下來很重要的課題」。

接下來，楊俊瀚還計劃安排2場在瑞士、瑞典的賽事，目前還在等主辦方的回應，希望能參賽繼續爭取奧運的世界排名積分，「我知道排名還是有危險，但只能把專注力放在自己身上比較重要。」

楊俊瀚賽前在奧運男子200公尺的世界排名積分暫列第43名（前48名可參加奧運），這場被升格為世界田徑總會銅標C級賽事的台灣國際田徑公開賽，對於台灣選手的積分很有幫助。（編輯：管中維）1130602

2024台灣國際田徑公開賽2日進行男子200公尺決賽，「台灣最速男」楊俊瀚（中）最終以20秒89摘下銅牌。中央社記者吳家昇攝 113年6月2日