奧運金牌狄葛拉斯輕鬆跑 台灣田徑賽200公尺預賽第1

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（中央社記者黎建忠台北2日電）台灣國際田徑公開賽今天進行最後一天賽事，有奧運金牌狄葛拉斯加持的男子200公尺預賽，引起全場觀眾歡呼，最終他以20秒30通過終點，而同組的楊俊瀚則以21秒02如願闖進決賽。

由於個人賽程安排的關係，拿下東京奧運男子200公尺金牌的加拿大好手狄葛拉斯（Andre De Grasse）這次來台參賽前，就已決定只跑一趟預賽就收工，晚上決賽將不會出賽。

楊俊瀚賽前在巴黎奧運男子200公尺的世界排名積分暫列第47（前48名可參加奧運），正好今年的台灣國際田徑公開賽被升級為銅標的C級賽事，只要楊俊瀚在決賽有好成績，對積分將大有幫助。

現年29歲的狄葛拉斯，生涯已替加拿大拿下1金2銀3銅的奧運獎牌，這次受邀來台，5月30日晚上抵台、預計今晚離開，短短幾天掀起賽事旋風。

狄葛拉斯在賽後接受媒體聯訪表示，雖然這2天都下著雨，「但我很專注在我的訓練並且保持耐心，盡量讓自己在比賽時的速度維持穩定」。

狄葛拉斯提到，這是他繼2019年後第2次來台灣，這裡的人很友善、東西也很好吃，只可惜這次因為後續賽程安排，無法多留幾天到處逛逛。

今天男子200公尺預賽共分為3組，依據亞洲技術委員會主席的建議「錄取決賽採0+8」，不分組別直接取成績前8名晉級決賽。（編輯：張雅淨）1130602

台灣國際田徑公開賽2日在台北田徑場舉行，加拿大田徑好手狄葛拉斯（Andre De Grasse）（右）在200公尺預賽出賽。中央社記者吳家昇攝 113年6月2日

狄葛拉斯 台灣國際田徑公開賽 東奧男子200公尺金牌來台踢館