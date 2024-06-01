台灣田徑公開賽 傅兆玄男子跳高摘銀奧運積分進補

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（中央社記者黎建忠台北1日電）台灣男子跳高好手傅兆玄今天在大雨中的台灣國際田徑公開賽，以2公尺25的成績摘下跳高銀牌，對於爭取巴黎奧運的積分排名資格大有幫助。

今年的台灣國際田徑公開賽升格為世界田徑總會的C級賽事，對於要靠積分搶下奧運門票的台灣選手來說，是非常重要的賽事之一，而田徑協會也找來韓國好手禹相赫參賽，就是要給選手更多刺激。

台灣地主除了傅兆玄外，才在5月全大運以2公尺30締造新全國紀錄的葉柏廷也是場上焦點，只可惜他只繳出2公尺16的成績。

傅兆玄今天狀況不錯，在2公尺25之前，分別在2公尺09、2公尺16、2公尺22的高度都一跳過關，而且高度游刃有餘，成了唯一可以和外國選手較量的地主好手。

只可惜傅兆玄在2公尺28三跳都失利，最後1跳還因為場地濕滑根本沒跳起來。

傅兆玄賽後接受媒體聯訪時表示，今天的緊張感、對手強度、全場的氛圍，都和國內賽事不一樣，「所以我整個人蠻興奮的，信心也跟著增加。」

傅兆玄透露，自從上個月的東京田徑大獎賽後，教練就把我的步點往前移，增加後段的加速度，「原本心裡還有些懷疑跟不安，但從今天的成績來看，這樣的改變似乎蠻不錯的。」

接下來傅兆玄將繼續為巴黎奧運門票努力，他指出，這場比賽跳出2公尺25、拿到亞軍，「應該可以讓我的奧運積分排名擠到第30名，目前預計6月10日左右會再到加拿大參加B級賽事，對我的奧運排名會更有幫助。」（編輯：李亨山）1130601