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台灣田徑公開賽楊俊瀚爭取奧運積分 葉柏廷拚達標

2024/5/31 17:54（5/31 18:01 更新）
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2024台灣國際田徑公開賽6月1日起將在台北田徑場舉行，「台灣最速男」楊俊瀚（左）將在短跑200公尺出賽，與東京奧運男子200公尺金牌得主、加拿大好手葛瑞塞（Andre De Grasse）（右）同場競技，爭取巴黎奧運積分。中央社記者黃巧雯攝 113年5月31日
2024台灣國際田徑公開賽6月1日起將在台北田徑場舉行，「台灣最速男」楊俊瀚（左）將在短跑200公尺出賽，與東京奧運男子200公尺金牌得主、加拿大好手葛瑞塞（Andre De Grasse）（右）同場競技，爭取巴黎奧運積分。中央社記者黃巧雯攝 113年5月31日
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣國際田徑公開賽明天起一連2天將在台北田徑場登場，「台灣最速男」楊俊瀚將在200公尺出賽，爭取巴黎奧運積分，至於剛在全大運打破跳高全國紀錄的葉柏廷，也期待能達標奧運。

台灣國際田徑公開賽今年升格為世界田總洲際巡迴賽台北站後，吸引國際頂尖好手來台參賽，台灣選手除了要力拚留下獎牌外，不少台將也要爭取搭上奧運列車的機會。

「台灣最速男」楊俊瀚這次將以200公尺為主，將於6月2日賽事亮相，這也是他今年首次在台灣出賽，將與東京奧運男子200公尺金牌得主加拿大好手葛瑞塞（Andre De Grasse）同場出賽的他也期待，能從對方身上學習如何保持穩定性。

楊俊瀚目前在巴黎奧運男子200公尺暫居第42（取前48名獲得資格），距離積分截止日還剩一個月時間，楊俊瀚表示，希望能透過這次賽事爭取更多積分，「世界各地都還在賽季中，每個名次都將是非常珍貴，希望能儘量刷新積分。」

至於日前剛在全大運飛越2公尺30橫桿、改寫全國紀錄的跳高好手葉柏廷，仍延續前一陣子訓練節奏，他透露，在打破全國紀錄後，對拚奧運門票更有信心，但不會因爲外界關注度提高而被影響，將專注於訓練，期待這次能成功挑戰2公尺33奧運參賽門檻。

另外，「跨欄正妹」張博雅在今年全大運女子100公尺跨欄跑出追平生涯最佳紀錄的13秒11，透過與國外頂尖好手同場較勁的機會，她表示，將觀察其他選手熱身環節以及跑欄的動作，再套用在自己身上，目標跑進13秒內。（編輯：陳政偉）1130531

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