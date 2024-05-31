台灣國際田徑公開賽 奧運金銀牌夫妻檔來台獻技

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣國際田徑公開賽將於6月1、2日在台北田徑場登場，吸引世界頂尖好手參戰，包括東京奧運男子200公尺金牌葛瑞塞、里約奧運女子100公尺跨欄銀牌阿里這對夫妻檔都來台獻技。

台灣國際田徑公開賽今年升格為世界田總洲際巡迴賽台北站，成為C級賽事後，共有18國、596名選手參加，鄰近韓國、日本、香港、印度、泰國、菲律賓、越南、新加坡都派出10名以上選手參賽。

這次參賽名單中不乏奧運獎牌得主，像是東京奧運男子200公尺金牌得主加拿大好手葛瑞塞（Andre De Grasse）來台踢館，「台灣最速男」」楊俊瀚將代表地主選手迎接挑戰，同場較勁的還有曾在2022年世界田徑錦標賽跑出20秒26佳績的日本好手上山紘輝。

第2次來台的葛瑞塞在記者會中也大讚台北是座漂亮的城市，除了走訪龍山寺外，他也期待比賽結束能到台北101走走。

葛瑞塞這次與妻子攜手登台，而他的另一半正是曾獲得里約奧運女子100公尺跨欄銀牌、美國選手阿里（Nia Ali）。

儘管阿里已生3個孩子，但媽媽的身分並沒有阻礙她的選手生涯，反而在產後滿血回歸，並在去年的鑽石聯賽摩納哥站女子100公尺跨欄，以12秒30的成績創下個人最佳，將成為台灣「跨欄正妹」張博雅最大對手。

阿里在記者會中也展現親和力，用簡單中文自我介紹，被問起如何學中文時，她笑著說：「是保姆教的。」

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至於韓國男子跳高紀錄保持者禹相赫在2023鑽石聯賽年終總決賽中驚天一跳，以2公尺33奪金，讓世界看見亞洲人的跳高實力，也是目前就讀虎尾科大、新科跳高全國紀錄全國保持人葉柏廷的偶像，去年就曾來國訓中心移地訓練3週的禹相赫，對台灣人親和、友善念念不忘，也促使他來台參賽。

除了亞洲各國田徑菁英外，即將代表台灣前進巴黎奧運的跳遠選手林昱堂也將站上台北田徑場的舞台，為奧運作最後暖身，至於楊俊瀚、張博雅、葉柏廷、傅兆玄、蔡維智、余雅倩等人，除了要爭取登上五環殿堂最後機會外，也要力拚留下獎牌。（編輯：陳政偉）1130531