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觀光署攜手佛光山 力推宗教觀光成為台灣特色

2024/4/26 17:02
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（中央社記者余曉涵台北26日電）交通部觀光署今天與佛光山佛陀紀念館簽合作備忘錄（MOU），希望透過積極合作，讓宗教觀光成為台灣特色觀光主題之一。

觀光署發布新聞稿表示，雙方交流合作永續旅遊、觀光圈串聯、行銷推廣與活動宣傳等面向觀光，並結合佛陀紀念館周邊景點，共同推動南台灣區域旅遊。

觀光署長周永暉說，佛陀紀念館是宗教聖地及南台灣親子踏青、體驗佛學文化與觀賞藝術展覽好去處，更可順遊周邊茂林、大鵬灣國家風景區，發掘在地特色景點。觀光署正在規劃串聯佛陀紀念館在內南台灣10大文化展館，透過宣傳展館活動與特色展覽，帶動北客南送，捲起南台灣旅遊新風潮。

佛陀紀念館長如常法師表示，紀念館秉持「人間佛教」信念，致力於佛教文化藝術、淨零綠生活減碳、永續發展目標（SDGs）及文化觀光。（編輯：李明宗）1130426

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