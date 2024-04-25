台韓旅客互訪恢復疫前近7成 立300萬人次目標

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（中央社記者余曉涵台北25日電）據統計台韓互訪旅客人次去年達到169萬9420人次，恢復到疫情前的近7成。台灣觀光協會和韓國旅行業協會共同認為今年將是觀光旅遊復甦的關鍵年，也共同立下「互訪300萬人次」的目標。

台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）輪流於台灣及韓國兩地舉辦的「台韓觀光交流會議」今天在嘉義登場。

韓方代表團由韓國旅行業協會會長吳敞熙率隊，共43家旅行社業者、3家韓籍航空業者來台等共79名代表與會；台灣則由嘉義縣副縣長劉培東、交通部觀光署長周永暉、台灣觀光協會會長葉菊蘭，與各縣市政府觀光局長及觀光產業界公協會、航空、旅行社、飯店、民宿等130名代表出席。

交通部觀光署發布新聞稿表示，2023年台韓旅客互訪169萬9420人次，較2019年245萬1660人次已恢復近7成，這次會議台韓雙方針對兩國旅客互訪現況進行分析，並分享彼此行銷宣傳策略。

觀光署說，為貼近旅客特性及需求，會上更是從地方城市及產業的角度去分析「MZ世代」（在韓國泛指1981年至2010年之間出生世代）的消費、旅遊行銷模式，從而更加貼近現今市場的趨勢，讓旅遊目的地、相關旅遊業者了解旅客的特性，找出屬於自身品牌的魅力點。

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周永暉表示，台灣將持續透過整合及串聯在地資源，打造更具在地特色的旅遊目的地，並推動產業智慧數位化，提供旅客便捷又舒適的旅行體驗，觀光署未來也持續透過多樣化行銷策略，以線上及線下並行的多管道模式，深化韓國民眾對台灣的旅遊意象，藉由優惠活動強化韓國旅客來台意願，同時與旅行業及航空業合作，藉由促銷活動達到實際送客效果。

觀光署指出，會上台韓雙方一致認為2024年是觀光旅遊復甦的關鍵年，也共同立下「互訪300萬人次」的目標，期待透過緊密的合作交流，使觀光旅遊產業儘快回復至疫前水準。（編輯：陳政偉）1130425