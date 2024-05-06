T1林韋翰帶傷扛起球隊 特攻主帥直呼感動

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（中央社記者陳容琛新北6日電）帶著膝蓋傷勢上陣，台灣職籃T1聯盟特攻主控林韋翰今天攻下14分、13助攻，率隊在季後賽首輪以95比88擊敗戰神，讓主帥李逸驊直呼很感動。

挑戰T1聯盟衛冕的新北中信特攻，卻在季後賽首戰爆冷不敵新成軍的台北戰神，還傷了主力球星阿巴西，今天第2戰同樣在上半場陷入落後局面，不過在易籃後，靠著主控林韋翰的穿針引線，順利逆轉戰局，並將系列戰扳成1比1平手，拿下重要1勝。

帶著膝蓋傷勢上陣的林韋翰，此役上場33分鐘，挹注14分、13助攻，完美掌握特攻的進攻節奏，讓主帥李逸驊直呼很感動，「我覺得他賽前的練習、打球態度很值得年輕球員多學習，真的很感動，不僅打出亮麗數據，還把分數逆轉過來。」

林韋翰自評，目前狀況還沒有到很好，包含煞車、單腳跳及左右橫移的動作都不太能做，而他只能不去想痛的事情，並在賽前加入很多個人訓練，模擬什麼動作可以做，「今天早上動一動，感覺比之前更好，狀況應該會愈來愈好。」

感謝教練團的信任，林韋翰透露，在球隊少了一個領導者的情況下，自己必須扛起責任，「這場我們團結起來，把前一場沒做好的東西修正，也找回屬於我們的球風。」

第4節罰球時全場響起如雷MVP（最有價值球員）喊聲，林韋翰笑說，其實專注在當下，畢竟打球這麼多年，已經習慣不在意場邊的各種聲音，「聽進去的話，可能會影響到心理。」

下一戰將作客戰神，林韋翰表示，雖然狀況反反覆覆，但應該沒有什麼太大問題，應該還是能上陣，「能做到什麼就盡力去做，把好的榜樣傳承給學弟。」（編輯：張雅淨）1130506