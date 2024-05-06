T1特攻主場逆轉戰神 季後賽首輪扳平戰局

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（中央社記者陳容琛新北6日電）即便季後賽首戰爆冷不敵台北戰神，但台灣職籃T1聯盟衛冕軍新北中信特攻今天在主場以95比88逆轉奪勝，順利將系列戰扳成1比1平手。

隊史首場季後賽即奪勝，戰神今天持續作客衛冕軍特攻，首節靠著洋將強森（Jaylen Johnson）、恩多（Ndoye Youssoupha）輪番取分，加上特攻外線手感不佳，一度取得雙位數領先，板凳出發的林秉聖、丁聖儒隨即也加入得分行列，幫助球隊在第1節打完取得26比20領先。

次節戰神洋將恩多持續維持火燙手感，不僅單節攻下10分，包含中場結束前的快攻爆扣，另外還挹注3籃板、2助攻，搭配林秉聖的7分，讓戰神帶著9分領先進入中場休息。

易籃後，特攻外線手感復甦，尤其在主控林韋翰的穿針引線下，打出一波15比5攻勢超前比分，不過戰神球星林秉聖再度挺身而出，個人連得8分，包含第3節結束前的3罰俱中，幫助球隊要回1分領先。

進入決勝第4節，戰神在進攻端當機，遲遲找不出穩定得分的手段，而特攻則在林韋翰帶領下，逐漸擴大領先差距，加上謝亞軒終場前1分14秒飆進關鍵三分球，幫助球隊奠定勝基，最後特攻以95比88獲勝，將系列戰扳成1比1平手。

特攻總教練李逸驊接受媒體聯訪時表示，雖然本季仍維持例行賽龍頭戰績，但同時壓力非常大，導致首戰無法發揮實力，而且又傷到主力阿巴西，讓壓力變得更大，所幸林韋翰跳出來，加上謝亞軒、艾德（Edgaras Zelionis）狀況回穩，比較擔心下一場阿巴西還是不能回到球場。

戰神總教練許皓程則提到，特攻畢竟是衛冕軍，短期調整能力值得學習，「現在戰局扳平，回去繼續調整，接下來在主場守下勝利。」此役攻下30分的林秉聖認為，輸球不是壞事，全隊士氣也沒有掉下來，「明天又是新的一天，下一場大家會更想贏球。」（編輯：張雅淨）1130506