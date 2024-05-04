T1季後賽爆冷門 衛冕軍特攻首戰不敵戰神
2024/5/4 17:40（5/4 18:07 更新）
（中央社記者陳容琛新北4日電）台灣職籃T1聯盟季後賽首輪今天登場，沒想到大爆冷門，衛冕的新北中信特攻在延長賽以94比95不敵新成軍的台北台新戰神，吞下系列戰首敗。
力拚衛冕的特攻，本季例行賽繳出19勝9負戰績，榮膺季後賽頭號種子，被看好是奪冠大熱門，沒想到今天在主場迎戰新成軍的戰神，開局即遭受對手的震撼教育，不僅一開始被打出4比18攻勢，還一度陷入25分落後，所幸第2節在阿巴西單節7分帶領下，以15分落後進入中場休息。
易籃後，特攻進攻手感持續升溫，洋將艾德（Edgaras Zelionis）、阿巴西聯手飆分情況下，不斷縮小差距，並於第4節終了前1分12秒順利超前比分，可惜阿巴西在平手時未能投進致勝一擊，導致兩隊戰局回到原點，必須在延長賽決勝。
進入關鍵的延長賽，特攻靠著艾德、曾文鼎連續的三分球攻勢，取得6分領先，不過立刻被戰神追到僅剩1分差，阿巴西又提前因傷退場，加上戰神洋將強森（Jaylen Johnson）在終場前2罰俱中，讓特攻以1分之差爆冷吞敗。
特攻總教練李逸驊賽後接受媒體聯訪時表示，阿巴西有點發燒狀況，因此未在先發名單中，也導致整個賽局鬆掉，「季後賽強度非常高，絕對不能鬆懈，可是我們在第1節又被抓太多進攻籃板，只能在後面苦苦追趕，還好大家都沒有放棄，接下來再把氣勢逆轉回來。」（編輯：李亨山）1130504
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