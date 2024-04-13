T1艾德、柯丹雙洋將領軍 特攻搶下大巨蛋籃球賽首勝
2024/4/13 17:25（4/13 18:03 更新）
（中央社記者黎建忠台北13日電）T1職業籃球聯盟新北中信特攻今天在台北大巨蛋靠著洋將艾德、柯丹合力攻下43分帶領，以88比81擊敗台北戰神，拿下台北大巨蛋籃球賽首勝，也續坐聯盟第1。
T1聯盟首度前進大巨蛋，吸引滿場1.56萬人入場觀戰，特攻全能鋒衛黃泓瀚在第1波進攻切入上籃、試圖成為首名得分的球員，但遭對方洋將恩多（Youssou Ndoye）賞了一記麻辣鍋。
接著戰神在下一波進攻中，靠著黃聰翰三分線外破網首開紀錄，也順利歷史留名，只可惜他最終全場8投僅1中。找不到準星的戰神首節僅得到16分，半場結束以31比51落後達20分。
易籃再戰，雙方進攻都不順，特攻單節僅拿下19分、戰神20分，前3節結束，特攻依舊保有絕對優勢，儘管最後一節戰神強攻30分，但無奈前面落後太多，還是無力回天。
特攻洋將柯丹（Cody Demps）靠著頻頻切入得手，拿下全場最高的24分外帶8籃板、4助攻，中鋒艾德（Edgaras Zelionis）拿下19分、9籃板，而先發出賽的老將曾文鼎，雖僅拿下9分，卻送出全隊最多的9助攻，成功串聯全隊攻勢。
特攻總教練李逸驊賽後受訪時表示，練完球後還是跟球員要求得先從防守做起，「很開心球員上場後就很努力做到這一點，所以可以很早就建立起領先優勢。」
戰神雖有5人得分達雙位數，但團隊命中率僅32.2%，尤其三分球39投僅9中，全隊以洋將恩多的17分、13籃板最佳。（編輯：龍柏安）1130413
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