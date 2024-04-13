T1艾德、柯丹雙洋將領軍 特攻搶下大巨蛋籃球賽首勝

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（中央社記者黎建忠台北13日電）T1職業籃球聯盟新北中信特攻今天在台北大巨蛋靠著洋將艾德、柯丹合力攻下43分帶領，以88比81擊敗台北戰神，拿下台北大巨蛋籃球賽首勝，也續坐聯盟第1。

T1聯盟首度前進大巨蛋，吸引滿場1.56萬人入場觀戰，特攻全能鋒衛黃泓瀚在第1波進攻切入上籃、試圖成為首名得分的球員，但遭對方洋將恩多（Youssou Ndoye）賞了一記麻辣鍋。

接著戰神在下一波進攻中，靠著黃聰翰三分線外破網首開紀錄，也順利歷史留名，只可惜他最終全場8投僅1中。找不到準星的戰神首節僅得到16分，半場結束以31比51落後達20分。

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻、台北戰神13日在台北大巨蛋進行比賽，戰神黃聰翰（投球者，紅衣11號）開賽沒多久就投進大巨蛋籃球賽史上第一顆球，幫助球隊率先拿下分數。中央社記者張新偉攝 113年4月13日

易籃再戰，雙方進攻都不順，特攻單節僅拿下19分、戰神20分，前3節結束，特攻依舊保有絕對優勢，儘管最後一節戰神強攻30分，但無奈前面落後太多，還是無力回天。

特攻洋將柯丹（Cody Demps）靠著頻頻切入得手，拿下全場最高的24分外帶8籃板、4助攻，中鋒艾德（Edgaras Zelionis）拿下19分、9籃板，而先發出賽的老將曾文鼎，雖僅拿下9分，卻送出全隊最多的9助攻，成功串聯全隊攻勢。

特攻總教練李逸驊賽後受訪時表示，練完球後還是跟球員要求得先從防守做起，「很開心球員上場後就很努力做到這一點，所以可以很早就建立起領先優勢。」

戰神雖有5人得分達雙位數，但團隊命中率僅32.2%，尤其三分球39投僅9中，全隊以洋將恩多的17分、13籃板最佳。（編輯：龍柏安）1130413

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊13日在台北大巨蛋與台北戰神隊交手，特攻陣中曾文鼎（黃衣者）全場拿下9分4籃板9助攻，助隊奪得台灣職籃大巨蛋歷史性首秀的勝利。中央社記者翁睿坤攝 113年4月13日

台北大巨蛋史上首場職籃賽事13日下午正式登場，由T1聯盟新北中信特攻隊交手台北戰神隊，特攻好手謝亞軒（左）貢獻10分6籃板5助攻，表現全面，助隊拿勝。中央社記者翁睿坤攝 113年4月13日

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻、台北戰神13日在台北大巨蛋進行比賽，這也是大巨蛋史上首場職籃賽事，戰神球員林秉聖（前中紅衣）持球切入突破防線。中央社記者翁睿坤攝 113年4月13日

台北大巨蛋13日首次舉辦職籃賽事，由台灣職籃T1聯盟新北中信特攻對上台北戰神，戰神球員恩多（Ndoye Youssoupha）（前左）持球切入突破防線。中央社記者翁睿坤攝 113年4月13日