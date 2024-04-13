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T1前進台北大巨蛋 球迷讚嘆聲光效果超棒

2024/4/13 15:56（4/13 16:57 更新）
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台灣職籃T1聯盟新北中信特攻與台北戰神隊13日攜手在台北大巨蛋亮相，吸引滿場1萬5600人進場觀戰。中央社記者張新偉攝　113年4月13日
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻與台北戰神隊13日攜手在台北大巨蛋亮相，吸引滿場1萬5600人進場觀戰。中央社記者張新偉攝　113年4月13日
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（中央社記者黎建忠台北13日電）T1職籃聯盟首度進軍台北大巨蛋，現場湧進1萬5600名球迷見證歷史，來自新莊的球迷潘先生表示，現場的燈光效果真的超讚，只可惜本壘後方的座位視線會被擋到。

T1新北中信特攻和台北戰神今、明2天都在台北大巨蛋交手，這也是大巨蛋啟用後，首場的籃球賽事，為了打造這個舞台，2隊總共投入破千萬元的費用。

家住新莊的潘先生平常也會到新莊體育館看T1特攻和P. LEAGUE+聯盟的新北國王賽事，這次也跟風到大巨蛋看球，買的是棒球場本壘席後方的座位。

潘先生透露，現場的氛圍非常棒，尤其是燈光和聲音的效果非常好，看球的氣氛超嗨，「比較可惜的是，我的座位在本壘後方，屬於比較平坦的區域，所以很容易被前面的人或者設備擋到，這點比較可惜。」

坐在票價最貴「攻戰席」4000元的球迷林先生則在接受中央社訪問時透露，自己平常就是戰神的球迷，以往都是在和平館看球，雖然已經很棒了，但是到大巨蛋又完全是不同的體驗。

林先生表示，雖然知道在大巨蛋打籃球不會是常態，但還是希望以後有機會的話可以再多辦幾場，相信球迷一定都會買單。（編輯：吳協昌）1130413

台灣職籃T1聯盟首度打進台北大巨蛋，13日由新北中信特攻隊與台北戰神隊交手，1萬5600名球迷進場見證台灣職籃歷史性大巨蛋首秀。中央社記者張新偉攝 113年4月13日
台灣職籃T1聯盟首度打進台北大巨蛋，13日由新北中信特攻隊與台北戰神隊交手，1萬5600名球迷進場見證台灣職籃歷史性大巨蛋首秀。中央社記者張新偉攝 113年4月13日
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻、台北戰神13日在台北大巨蛋進行比賽，戰神黃聰翰（紅衣11號）投進大巨蛋籃球賽史上第一顆球，讓現場球迷嗨翻。中央社記者張新偉攝　113年4月13日
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻、台北戰神13日在台北大巨蛋進行比賽，戰神黃聰翰（紅衣11號）投進大巨蛋籃球賽史上第一顆球，讓現場球迷嗨翻。中央社記者張新偉攝　113年4月13日
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻、台北戰神13日在台北大巨蛋進行比賽，這也是大巨蛋史上首場職籃賽事，戰神球員林秉聖（前中紅衣）持球切入突破防線。中央社記者翁睿坤攝　113年4月13日
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻、台北戰神13日在台北大巨蛋進行比賽，這也是大巨蛋史上首場職籃賽事，戰神球員林秉聖（前中紅衣）持球切入突破防線。中央社記者翁睿坤攝　113年4月13日
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