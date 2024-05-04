T1戰神洋將阿基里斯腱斷裂 林秉聖：勝利送給他

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（中央社記者陳容琛新北4日電）台灣職籃T1聯盟戰神今天在季後賽首戰以95比94擊敗衛冕軍特攻，當家球星林秉聖表示，將這場勝利送給右腳阿基里斯腱斷裂的洋將赫里斯-傑佛森。

作為T1聯盟新成軍的隊伍，台北台新戰神今天在隊史季後賽首戰，給予衛冕軍新北中信特攻極大壓力，最多取得25分領先，雖然一度遭到逆轉，不過仍在延長賽穩住陣腳，尤其洋將強森（Jaylen Johnson）終場前2罰俱中，幫助戰神以1分氣走特攻，搶下系列戰首勝。

戰神總教練許皓程賽後接受媒體聯訪時表示，只是系列戰的其中1場比賽，並感謝特攻給予高強度的對抗，甚至提到整體球員溝通有達到教練團100%的要求，非常開心得到球員的信任，「希望我們持續保持專注度、強度，面對接下來的比賽。」

不被外界看好能夠取勝，此役攻下15分、6籃板的林秉聖指出，歸功於團隊，每個人拿出200%拚勁，而且彼此的心是連在一起，「這場勝利屬於大家。」他認為，特攻是強勁對手，因此賽前告訴大家，球是圓的，沒有一定誰強、誰弱，只要所有人展現出自己最強的樣貌，「不管是誰我們都能拿下勝利。」

然而，戰神洋將赫里斯-傑佛森（Rahlir Hollis-Jefferson）在首節就因傷退場，緊急送醫檢查後，被診斷為右腳阿基里斯腱斷裂，許皓程坦言，非常不捨也很遺憾，「他帶給我們非常大的幫助，期待他的傷趕快好，而我們也會找好的醫師，協助他未來的治療。」

少了赫里斯-傑佛森的情況下，許皓程補充，戰神球風本來就是以團隊為主，兩名洋將強森、科倫紐克（Vladyslav Koreniuk）也有不錯的表現，「以我們球員的職業精神，相信接下來還是沒問題的。」

林秉聖則提到，當下赫里斯-傑佛森自曝有聽到聲音，就感覺不太妙，「雖然我的英文不是太好，但我跟他說，會把勝利送給他。」（編輯：陳政偉）1130504