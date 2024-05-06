王貞治盃青棒黃仲翔飆出153公里 率新北晉4強

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）王貞治盃青棒賽A組勝部賽事新北市隊今天與高雄市隊交手，新北市隊黃仲翔先發5局無失分、飆出破個人最速153公里，何品室融敲3分砲，率隊以5比0搶勝、晉級4強。

113年王貞治盃青棒賽A組勝部冠軍戰新北市隊（穀保家商）今天與高雄市隊（高苑工商）交手，新北市隊投打發揮搶勝。

新北市隊兩任火球男聯手壓制，黃仲翔先發用59球投5局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、1次觸身球保送，張峻瑋後援投2局被敲2支安打，投出2次三振，兩人都沒有掉分，黃仲翔飆出個人生涯最速153公里，張峻瑋最快球速約154公里。

新北市隊1局上就有得分攻勢，江承軒適時安打幫助球隊先馳得點，4局上靠著接連安打、何品室融開轟，一棒3分幫助球隊拉開領先差距，7局上2人出局後靠著失誤、觸身球保送、黃靖惟適時安打多添1分保險分。

A組敗部賽事，台中市隊（西苑高中）今天與新竹市隊（成德高中）交手，台中市隊先發投手鍾亦恩用101球投6局，被敲出4支安打，投出7次三振、2次四壞保送，無失分、封鎖對方打線。

台中市隊3局上林承志率先敲出內野安打，靠著犧牲觸擊推進，再靠著接連暴投跑回致勝分，終場以1比0搶勝、保住晉級生機。（編輯：張雅淨）1130506