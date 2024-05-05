王貞治盃青棒朱柏翰7局完封勝 新竹市搶勝保生機

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）王貞治盃青棒賽新竹市隊今天與台南市隊交手，兩隊都是先發投手完投，新竹市隊先發投手朱柏翰7局完封勝，率隊以2比0搶勝、敗部保住晉級生機，下一戰將與台中市隊交手。

113年王貞治盃全國青棒錦標賽A組敗部賽事新竹市隊（成德高中）今天與台南市隊（善化高中）交手，新竹市隊先發投手朱柏翰開賽稍微有狀況，1局上單局被敲2支安打，但守備幫忙、沒有失分。

朱柏翰2局上也有狀況，單局被敲2支安打、投出1次四壞保送，關鍵時刻三振化解危機，3局過後回穩，從2局最後一個出局數算起，連抓9個出局數，直到5局上2人出局後才又被敲出安打，但沒讓對手延續攻勢。

朱柏翰6、7局僅再被敲出1支安打，今天總計用82球完投7局，被敲出6支安打，投出7次三振、1次四壞保送，無失分、完封好投幫助球隊搶下關鍵勝利。

新竹市隊2局下靠著接連3支安打攻勢串聯先馳得點，4局下1人出局後闕鈞宇敲出三壘打，靠著高飛犧牲打跑回團隊第2分。

台南市隊先發投手柯俊熙今天表現也不錯，67球投完6局，被敲出6支安打，投出2次四壞保送、1次三振，失掉2分都是責失分，也是優質先發但吞下敗投。

A組另外一場敗部賽事，台中市隊（西苑高中）今天以7比3擊敗嘉義縣隊（東石高中），下一戰將與新竹市隊交手。（編輯：張雅淨）1130505