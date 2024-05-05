王貞治盃敗部吳柏霆先發好投 雲林縣搶勝保生機

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）王貞治盃青棒賽敗部賽事雲林縣今天與彰化縣交手，雲林縣隊先發投手吳柏霆5局失1分好投，5局上辜茂誌安打開啟攻勢，靠著暴投跑回致勝分，終場雲林以2比1搶勝、保住晉級生機。

113年王貞治盃全國青棒錦標賽B組敗部賽事雲林縣（麥寮高中）今天與彰化縣（彰化藝中）交手，雲林縣隊先發投手吳柏霆開賽連抓9個出局數，4局下被首名打者敲出安打，2人出局後再被敲出安打失掉1分，但沒有擴大失分危機。

雲林縣隊開賽1局上王浩然率先敲出安打，靠著失誤上到二壘，再靠著保送、滾地球、曾尚文適時安打先馳得點，5局上兩隊1比1平手時，1人出局後辜茂誌率先敲出安打、盜上二壘，靠著滾地球推進，再靠著暴投跑回球隊致勝分。

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雲林先發投手吳柏霆總計用57球投5局，僅被敲出2支安打，投出1次四壞保送、4次三振，失掉1分責失分，賴冠廷中繼投1.2局無失分，徐磊後援0.1局，三振抓到最後1個出局數，替球隊守住勝利，吳柏霆拿下勝投。

宜蘭縣隊（羅東高工）今天則與花蓮縣隊（玉里高中）交手，宜蘭縣隊抓準6局上對手投手、守備都有狀況，靠著單局3安、4次保送、對手2次守備失誤，一口氣打了12人次、攻下8分大局、奠定勝基，終場以8比3搶勝，下一戰將與雲林縣隊交手。（編輯：張雅淨）1130505