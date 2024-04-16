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謝國城盃青少棒宜蘭縣克服震災參賽 順利晉8強

2024/4/16 19:41（4/16 19:51 更新）
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113年謝國城盃全國青少棒錦標賽16日進行敗部賽程，宜蘭縣靠著先發投手俞景皓（圖）投4.2局僅被敲出2支安打、無失分表現，終場以8比2擊敗雲林縣，順利晉級8強，寫下至少近10年最佳成績。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月16日
113年謝國城盃全國青少棒錦標賽16日進行敗部賽程，宜蘭縣靠著先發投手俞景皓（圖）投4.2局僅被敲出2支安打、無失分表現，終場以8比2擊敗雲林縣，順利晉級8強，寫下至少近10年最佳成績。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月16日
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）謝國城盃全國青少棒錦標賽今天進行敗部賽程，宜蘭縣8比2擊敗雲林縣，因花蓮地震導致道路中斷，宜蘭縣隊花近11小時車程到台東，最後仍順利晉級8強，寫下至少近10年最佳成績。

宜蘭縣在3天前首戰才以7比0完封雲林縣東和國中，今天在B組敗部再度碰頭，此戰派出上一場的先發投手俞景皓登板，他今天投4.2局僅被敲出2支安打，另外投出4個保送，無失分，帶有4次三振。

俞景皓坦言，因為前一場表現，今天登板更有自信，有觀察到對方打者變速球打不好，就在2好球後拿出來決勝使用，平常也會看日本強投山本由伸的影片學習。

宜蘭縣總教練游逸信表示，俞景皓控球好，而且手腕運用佳，之前投不好會在場上喪氣，但這2場看到進步。

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因花蓮地震導致道路中斷，宜蘭縣代表隊繞了台灣大半圈，花費近11小時的車程才抵達台東參賽。游逸信直呼，闖進8強已達成賽前設定目標，前一次宜蘭縣能在LLB次青少棒選拔賽達到此階段，時間已經超過10年以上，當時有董子浩、魏碩成、張祐銘等現役職棒球星在陣中。

另外一場賽事，屏東縣由恆春國中代表參賽，雖然一度被彰化縣的彰藝高中國中部追平，不過在第4局灌進7分奠定勝基，後2局再多得3分，6局沒打完就以11比3「扣倒」彰化縣，成為宜蘭縣下一戰的對手。（編輯：戴光育）1130416

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