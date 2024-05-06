王貞治盃青棒林泊廷盜回致勝分 台東勝桃園晉4強

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）王貞治盃青棒賽勝部賽事台東縣今天與勁敵桃園市碰頭、投打發揮，先發投手王喬恩4.1局失1分好投壓制，6局平手時隊長林泊廷大膽盜本壘跑回致勝分，終場以2比1搶勝、晉級4強。

113年王貞治盃青棒賽B組勝部冠軍戰台東縣隊（台東體中）今天與桃園市隊（平鎮高中）交手，台東縣隊3局上先有攻勢，1人出局後林浩震率先敲出安打、盜上二壘，陽黃柏憲二壘打幫助球隊先馳得點。

桃園市隊3局下追回1分，台東縣隊6局上攻勢再起，隊長林泊廷靠著四壞保送上壘、盜壘成功，再靠著暴投上到三壘，1人出局後高懷恩也選到保送，林泊廷大膽盜本壘成功、跑回球隊致勝分。

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台東縣隊投手王喬恩今天先發投4.1局僅被敲出1支安打，投出2次四壞保送、2次三振、失掉1分責失分，黃宇昇中繼投1局沒被敲出安打，投出1次觸身球保送、1次三振無失分，陽崧儒後援關門，投1.2局無失分，替球隊守住勝利，黃宇昇拿下勝投。

B組敗部賽事雲林縣隊（麥寮高中）今天與宜蘭縣隊（羅東高工）交手，雲林縣隊投手徐磊後援6.1局失掉2分責失分、表現亮眼，率隊以6比3搶勝、保住晉級生機。（編輯：張雅淨）1130506