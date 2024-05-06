亞德客4月營收創新高 電子汽車設備拉貨助攻

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）氣動元件廠亞德客-KY今天晚間公布4月自結合併營收新台幣31.12億元，創歷史單月新高，主要受惠電子、紡織及服裝機械、機床、汽車等設備拉貨。亞德客-KY表示，今年市場需求及各項指標樂觀看待。

亞德客-KY 4月營收31.12億元，比3月29.31億元成長6.2%，較2023年同期26.88億元成長15.8%，創單月新高，亞德客-KY分析，主要是來自電子、紡織及服裝機械、機床、汽車、通用機械及包裝產業等拉貨有較高成長率，接單金額持續高於出貨金額，並優於過去一年。

累計今年前4月亞德客-KY自結營收103.18億元，較去年同期95.93億元成長7.55%。

展望市況，亞德客-KY指出，需求已如預期在第1季度起逐步回溫，持續開發高毛利率新產品，增加生產效率，提升利潤率及市場占有率，對今年市場需求及各項指標樂觀看待。

亞德客-KY於日前法人說明會中指出，產品組合改善加上出貨增加，毛利率可逐季提升。

展望今年線性滑軌業績，亞德客-KY預估，今年相關業績可到人民幣8億元，下半年最快第3季，線性滑軌市場需求可望回溫，預期第2季線性滑軌出貨季增，下半年出貨較上半年佳。（編輯：林興盟）1130506