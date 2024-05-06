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立院8日審村里長年終獎金案 林右昌：修法沒政治考量

2024/5/6 21:00（5/6 21:21 更新）
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台北市七六人里長聯誼會6日拜會內政部長林右昌（中）時表示，地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修法不是為了個人私利，而是對里長和議員助理工作在制度上的健全與尊重。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 113年5月6日
台北市七六人里長聯誼會6日拜會內政部長林右昌（中）時表示，地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修法不是為了個人私利，而是對里長和議員助理工作在制度上的健全與尊重。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 113年5月6日
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（中央社記者陳俊華台北6日電）攸關發放村里長年終慰勞金的修正草案8日將在立法院審查。內政部長林右昌今天說，他剛上任時就有里長向他提出這個問題，經審慎評估、凝聚共識後提出草案，沒政治考量，也不是為了個人。

行政院會2日通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，因村、里長全年在第一線執行各級政府交辦任務，職責多元且繁重，因此修法參照軍公教人員年終獎金1.5個月，增訂發給村里長春節慰勞金新台幣7萬5000元。

立法院內政委員會8日將審查朝野立委提出的「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案等共37案。

林右昌晚間在臉書發文表示，記得去年剛上任不久，「台北市七六人里長聯誼會」的老朋友到內政部看他，當時提出一個長久以來不好解決的問題，就是「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」。後來經開會討論、審慎評估且凝聚共識，提出社會能接受版本。

林右昌說，修法沒有政治考量，也不是為了個人，而是讓制度可行，8日內政委員會就要討論這個議題，希望草案能順利往前。他也告訴大家，未來不管在任何位置上，都會繼續推動。

「台北市七六人里長聯誼會」會長、信義區嘉興里長鄭智耀在臉書發文表示，去年林右昌剛接任時，就曾向林右昌提及，制度上對里長工作不甚健全之處，希望林右昌做為全國最高民政首長能盡量完善。

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鄭智耀說，近期內政部提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，對里長和議員助理等工作經費有若干改善，這並不是為了里長、議員或助理的個人私利，而是對里長和助理工作在制度上的健全與尊重。

鄭智耀表示，林右昌上任初期就答應會全力推動修法，目前看來時機、條件成熟而推動有成，「真是位重然諾的政治人物」；在林右昌卸任前夕，贈送「龍騰虎躍 無出其右」琉璃座，表達祝福。（編輯：林興盟）1130506

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