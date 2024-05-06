中法歐領袖峰會 習近平否認中國產能過剩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國國家主席習近平今天與法國總統馬克宏及歐盟執委會主席范德賴恩會晤時說，中國新能源產業在開放競爭中「練就了真本事」，無論從比較優勢還是全球市場需求角度，都不存在中國產能過剩問題，中歐應透過對話協商處理經貿摩擦。

央視報導，習近平在會中表示，中歐關係有著強大內生動力和廣闊發展前景，不針對、不依附、也不受制於第三方。希望歐盟機構「樹立正確對中認知」，制定積極對中政策。

習近平指出，中國新能源產業在開放競爭中「練就了真本事」，代表的是先進產能，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通膨壓力，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻。不論是從比較優勢還是全球市場需求角度看，都不存在所謂「中國產能過剩問題」。

他提到，中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色和數位轉型中有廣泛共同利益和巨大合作空間，雙方應該透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。

習近平說，中歐作為兩股重要力量，應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略合作，推動中歐關係穩定健康發展。

針對烏克蘭問題，習近平又說，中方不是烏克蘭危機的製造者、當事方，一直為勸和奔走，為促談盡力。中方的客觀公正立場和建設性作用，得到了國際社會廣泛認同。中方願繼續與有關各方保持溝通。

在以巴衝突方面，習近平強調，當務之急是盡快實現全面停火止戰，重中之重是確保人道主義救援，根本出路是落實「兩國方案」。中方支持接受巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

央視報導提到，馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法方希望與中方加強對話合作，歐方不認同「脫鉤」，歡迎中國企業來歐投資合作，希望與中方加強合作，共同維護歐洲價值鏈供應鏈安全穩定。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則表示，與中國保持良好關係，將決定能否更好應對氣候變化、烏克蘭危機等全球性挑戰。歐盟希望與中國相互尊重，求同存異，增進互信，避免誤解。（編輯：唐佩君/邱國強）1130506