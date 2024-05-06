歐盟主席會習近平 強調公平競爭不迴避強硬行動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾6日專電）歐盟執委會主席范德賴恩今天在巴黎與習近平會談，強調中國若在經濟上公平競爭將有利於所有人，反之歐盟也不迴避採取強硬行動，必要時會使用各種貿易防衛工具以保護歐洲經濟和安全。

歐洲聯盟執行委員會（Eurepean Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）是在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請下，赴巴黎與中國國家主席習近平進行三方高峰會，區域和經濟安全是歐盟最關切的兩大議題。

范德賴恩在約1個半小時的會談後獨自向媒體發表聲明。她說峰會第1個議題是地緣政治，3位領導人都同意歐洲與中國在全球和平及安全上有共享利益，而習近平曾在俄羅斯升高核武威脅時扮演重要的緩解角色，她相信習會持續這麼做。

她與馬克宏也表達希望中國勿提供俄國致命武器，包括對軍民兩用產品的支援，並重申此事在歐中關係上至關重要。

范德賴恩表示，歐中共同呼籲以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）停火、釋放人質、人道援助和推進以巴兩國方案，並提到伊朗對中東區域穩定帶來直接威脅，「相信中國在牽制伊朗上能扮演重要角色」。

歐盟連續對中國動用反補貼調查等多項政策工具，是近期歐中關係緊張的熱點，范德賴恩指出，她針對經貿問題向習近平提出三件事。

首先是中國政府補貼的產品，例如鋼鐵，正在歐洲泛濫，「世界無法吸收中國的過度生產」，因此她鼓勵中國政府致力解決產能過剩的結構性問題，並強調歐盟與七大工業國（G7）和開發中國家正在合作面對中國扭曲市場的問題。

其次，三位領導人也討論歐盟與中國如何互惠進入彼此市場。范德賴恩說她相信歐中貿易不平衡的問題會改善，但歐盟同時也準備好在必要時充分運用貿易防衛的政策工具，例如數周前歐盟執委會首次依據「國際採購工具」（International Procurement Instrument）法案的規定，對中國醫療器材的採購不公問題啟動調查。

她強調，歐盟市場仍舊開放並歡迎公平競爭，但無法接受造成歐洲「去工業化」（de-industrialization）的扭曲市場行為。

范德賴恩並向習近平提到歐盟加強供應鏈韌性的措施，包括分散關鍵原物料的供應來源到其他地區，這是歐盟「去風險化」（de-risking）政策的一環。

她在記者會結論時強調，中國若公平競爭，對所有人都有好處，但同時歐盟為了保護自身經濟和安全，將不會在做出強硬決策時動搖。

根據歐盟釋出的峰會開場簡短致詞影片，范德賴恩面向坐在小圓桌對面的習近平時，提及中國與歐盟在促使以法治為基礎的國際秩序有效運作上有共同利益，「特別是在非常動盪的歐洲、中東和東亞環境的背景下」。不過她在會後不開放提問的聲明中，並未談到3人對東亞情勢說了什麼。（編輯：韋樞）1130506