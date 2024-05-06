柯建銘失言風波 柯文哲：在民進黨不是個案

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（中央社記者陳俊華台北6日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘的「大地震」說法，引發爭議。民眾黨主席柯文哲今天晚間表示，柯建銘的失言，在民進黨其實不是個案，不論傅崐萁如何對抗民進黨，柯建銘的發言都不尊重台灣民意，「台灣」不是民進黨的私產。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院司法及法制委員會，提到「老天有眼發生大地震」等語，引發爭議。柯建銘下午召開記者會解釋發言原意，也說如果有引起誤解及不舒服，他鄭重表示道歉。

柯文哲晚間透過臉書發文說，台灣的民主化，民進黨是有功勞，但是執政後，卻忘了初心，越來越傲慢；對於批評民進黨的，意見跟民進黨不同的，全部貼上「反民主、反台灣」標籤。

柯文哲指出，柯建銘的失言，在民進黨其實不是個案，藉由這次事件，他想請教總統當選人賴清德、總召柯建銘及所有民進黨朋友，「投給傅崐萁的花蓮縣民，是不是台灣人？」

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他表示，如果民進黨認為，支持傅崐萁的就不是台灣人，那也沒什麼好談，但他相信不至於如此；所以不論傅崐萁如何對抗民進黨，今天柯建銘的發言其實不尊重台灣的民意，也不尊重台灣的民主政治。

柯文哲表示，「台灣」不是民進黨的私產，而是屬於所有台灣人民，賴清德也不用擔心在國會一定居於劣勢； 執政者做的對，民眾黨會支持，做的不對，民眾黨會反對，這才是「監督」的真意。（編輯：張均懋）1130506