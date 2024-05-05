Energy時隔22年合體簽唱會 湧5000歌迷擠爆信義區

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（中央社記者洪素津台北5日電）男團Energy回歸樂壇，成員牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro今天到台北信義區舉辦限定簽唱會，5人合體勾回憶殺，現場湧進5000名歌迷擠爆信義區。

Energy睽違22年舉辦唯一限定簽唱會，近5000名歌迷擠爆信義區，有的歌迷是包遊覽車北上，有的歌迷甚至攜家帶眷，就是要來力挺偶像，還有歌迷訂製翻糖蛋糕送給Energy預祝演唱會成功。

看到如此景象，5名團員感性表示，「我們知道你們的支持一直都在。」簽唱會現場Energy特別選唱過去招牌抒情金曲「某年某月某一天」，台下歌迷聽到都快落淚，Energy大喊：「這首歌不但陪伴我們，也陪伴著你們，也像是我們之間的承諾，我們想更靠近你們一點好不好。」現場歌迷也熱情回應。

除了經典歌外，Energy也推出舞曲新歌「星期五晚上」，團員在簽唱會上教大家手勢舞蹈動作，全場跟著跳，場面相當壯觀。

Energy復出不易，背後也隱藏不為人知的辛苦，5人在專輯密集籌備過程中，一週內每天拍攝工作超過10小時，其中一支MV還有連續拍攝48小時的紀錄，期間更遭遇到團員們感冒不小心相互傳染，但他們仍把握時間抱病練舞，目的就是將最好的一面呈現在歌迷們面前。（編輯：張雅淨）1130505

男團Energy重返歌壇，5日在台北信義香堤大道廣場舉辦「唯一限定簽唱會」，演唱經典歌曲Come on，團長牛奶（後）展現精湛舞蹈技巧。中央社記者張新偉攝 113年5月5日

唱跳男團Energy重返歌壇推出新專輯，5日在台北信義香堤大道廣場舉辦「Energy唯一限定簽唱會」，演唱經典歌曲，並走到台下的小舞台，與粉絲近距離互動。中央社記者張新偉攝 113年5月5日

唱跳男團Energy（中）重返歌壇，推出新專輯，5日在台北信義香堤大道廣場舉辦「Energy唯一限定簽唱會」，吸引上千名粉絲到場，與他們一起同樂。中央社記者張新偉攝 113年5月5日