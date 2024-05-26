hito音樂獎Energy重現16蹲 動力火車魏如萱驚喜合唱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北25日電）2024年hito流行音樂獎今天晚間頒獎，男團Energy在台上演唱「星期五晚上」並重現MV的16蹲片段，將氣氛炒到高潮，典禮最後由動力火車跟魏如萱合唱多首經典歌曲劃下句點。

男團Energy重返歌壇後，日前在信義區舉辦演唱會，吸引超過5000名歌迷參與，簽名會更是進行到凌晨3時，而他們7月在台北小巨蛋的「一觸即發」演唱會門票也秒殺。

Energy今晚在hito流行音樂獎演唱新歌「星期五晚上」並重現16蹲片段，掀起全場尖叫聲。

金曲台語歌王許富凱今年憑藉專輯「五木大学」再度角逐台語歌王、台語專輯等獎項，他受訪時笑稱過年期間買了15件紅色褲子祈求好運，因為拿過歌王了，心情反而比較平靜，另外會把爸爸的遺物當作幸運物。

樂團麋先生2014年曾憑首張專輯「馬戲團運動」摘下金曲獎最佳樂團獎，今年再以「都是浪漫害的」角逐同獎項，今天也演出「壞蛋」、「笨蛋」等歌。

他們此次跟同門樂團告五人共同角逐金曲獎，麋先生表示，一切都交給評審決定，並沒有特別大的壓力。

男團五堅情由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩組成，他們今晚演出Boy Toy、Sing to me、Replay等歌曲，獲得觀眾好評。

2024 hito流行音樂獎頒獎典禮最後由動力火車跟魏如萱合唱「除了愛你還能愛誰」、「外套」、「香格里拉」、「你啊你啊」、「我很好騙」等歌曲劃下句點。

另外，歌手王心凌今晚以新專輯BITE BACK摘下多個獎項，她感謝歌迷的支持，還說這張專輯是出道20週年發行的專輯，能夠摘獎別具意義，獲得歌迷朋友的喜愛就是最大的鼓勵。（編輯：陳彥鈞）1130525