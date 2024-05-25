逾30組音樂人hito頒獎同樂 楊乃文平常心看待金曲

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（中央社記者王心妤台北25日電）2024 hito流行音樂獎今晚在台北小巨蛋頒獎，超過30組音樂人接力演出，而今年金曲獎入圍大贏家楊乃文今天受訪表示，以平常心看待是否得獎，但很開心工作人員努力被看見。

楊乃文的專輯FLOW入圍今年金曲獎最佳華語專輯、年度歌曲獎、最佳華語女歌手獎、最佳裝幀設計獎等共8個獎項。楊乃文今晚跟雙人搖滾樂團JADE共同演出，她受訪時表示，雖然對於獎項抱持平常心，但還是想把所有獎項抱回家。

金曲歌王蕭敬騰今晚演出「王妃」、「全是愛」等歌曲，他原定會接受媒體訪問，不過工作人員透露他的媽媽昨晚緊急開刀，蕭敬騰陪伴媽媽到凌晨3、4時沒有休息，因此緊急取消訪問。

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李千娜去年推出新專輯「關．與妳」，她去年10月跟演員黃尚禾結婚，今年3月迎來兒子的誕生。李千娜今晚演出狀態良好，幾乎已恢復產前體態，她透露兒子雖然4個半小時就會起床一次，不過黃尚禾負責「大夜班」，若孩子哭都會主動起床照顧，讓她備感窩心。

今晚的新生代演唱組合包含從選秀節目「未來少女」出道的女團幻藍小熊，9人團的其中3人因故退團，今晚是完整團體的最後一次公開演出，她們受訪時也說，在舞台上想著給觀眾最好的表演，盡量不擔心這是所有團員的最後一次演出；另外，還有從選秀節目「原子少年」出道的男團FEniX、U:NUS、OZONE的演出。（編輯：陳政偉）1130525