本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

Energy回歸歌壇簽唱會爆人潮 簽到凌晨寵粉

2024/5/6 14:32（5/6 14:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Energy睽違多年回歸樂壇，吸引5000名歌迷擠爆台北市信義區。（圖取自facebook.com/ibinmusic）
Energy睽違多年回歸樂壇，吸引5000名歌迷擠爆台北市信義區。（圖取自facebook.com/ibinmusic）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北6日電）男子團體Energy睽違多年回歸樂壇，成員牛奶、阿弟、書偉、坤達與Toro舉辦唯一簽唱會，吸引5000名歌迷擠爆台北市信義區，Energy寵粉一路簽到凌晨3時，不讓任何粉絲撲空。

新專輯Here I Am發行就衝上熱銷排行榜，2場小巨蛋演唱會也售罄，Energy為感謝歌迷支持，誓言昨天簽名會從白天簽到黑夜，絕對以馬拉松方式簽完，5名團員也信守承諾一路簽名到今天凌晨3時，讓坤達老婆柯佳嬿也在社群網站留言喊：「簽完了嗎？」

Energy在香堤大道辦唯一限定簽唱會，人潮眾多擠爆信義區，空前盛況彷彿回到22年前剛出道時一樣火熱，不少歌迷忍不住流下感動淚水說：「謝謝你們陪著我長大，這次我要陪你們到老。」

Energy復出火熱，引起眾人討論，不少人認為5名團員沒傳出負面新聞，阿弟、書偉在戲劇方面有傑出表現，坤達在綜藝領域有相當成就，復出的Toro和牛奶寶刀未老，舞技不輸當年。（編輯：李明宗）1130506

#Energy
#坤達
#書偉
#Toro
延伸閱讀
Energy時隔22年合體簽唱會 湧5000歌迷擠爆信義區Energy時隔22年合體簽唱會 湧5000歌迷擠爆信義區五月天合體Energy變唱跳男團 挑戰E16蹲掀討論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.56
更多編輯台推薦新聞：