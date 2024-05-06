Energy回歸歌壇簽唱會爆人潮 簽到凌晨寵粉

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（中央社記者洪素津台北6日電）男子團體Energy睽違多年回歸樂壇，成員牛奶、阿弟、書偉、坤達與Toro舉辦唯一簽唱會，吸引5000名歌迷擠爆台北市信義區，Energy寵粉一路簽到凌晨3時，不讓任何粉絲撲空。

新專輯Here I Am發行就衝上熱銷排行榜，2場小巨蛋演唱會也售罄，Energy為感謝歌迷支持，誓言昨天簽名會從白天簽到黑夜，絕對以馬拉松方式簽完，5名團員也信守承諾一路簽名到今天凌晨3時，讓坤達老婆柯佳嬿也在社群網站留言喊：「簽完了嗎？」

Energy在香堤大道辦唯一限定簽唱會，人潮眾多擠爆信義區，空前盛況彷彿回到22年前剛出道時一樣火熱，不少歌迷忍不住流下感動淚水說：「謝謝你們陪著我長大，這次我要陪你們到老。」

Energy復出火熱，引起眾人討論，不少人認為5名團員沒傳出負面新聞，阿弟、書偉在戲劇方面有傑出表現，坤達在綜藝領域有相當成就，復出的Toro和牛奶寶刀未老，舞技不輸當年。（編輯：李明宗）1130506