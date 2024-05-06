飛虎將軍牽情誼 台南市與日本那珂市結為友誼市

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）日本茨城縣那珂市為台南市「飛虎將軍廟」主祀神祇杉浦茂峰母親出生地，與台南常有民間交流，那珂市長先﨑光今天與台南市長黃偉哲簽署友好交流協定，兩市正式結為友誼市。

黃偉哲在台南市政府永華市政中心舉行的簽署儀式致詞表示，感謝先﨑光多年來支持雙方交流，除了飛虎將軍相關民間交流，今年2月底也到台南參加2024台灣燈會開幕式，共同迎接台南400，4月初花蓮大地震時，那珂市也在第一時間傳訊息關心，能與那珂市簽署友好交流協定感到十分榮幸。

黃偉哲說，台南是台灣的第一個城市，近年也晉升為科技新都，在許多高科技廠進駐後，傳統文化與創新產業並存，充分顯示台南文化多元。

他說，台南非常珍視飛虎將軍種下的善根而建廟祭祀，這份善緣牽起兩市交流及友誼，希望未來在農產、教育、體育等互訪交流都能深化，兩市彼此關懷，並邀請那珂市議員能參加7月29、30日於台南舉辦的台日交流高峰會。

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先﨑光表示，去年10月造訪台南時獲黃偉哲熱情回應，也鼓勵持續推動兩市締結友好交流協定，今年2月受邀參加台灣燈會，這次締盟對兩座城市都有極重要意義，未來希望開展兩市在教育、文化、經濟方面實質往來。

台南市政府提供資料指出，先﨑光此行除依往例至安南區飛虎將軍廟參拜，也參加昨天舉辦的「台江水日–愛鄉護水嘉南大圳單車溯源之旅」，那珂市近年參與茨城縣與台灣農業交流，曾安排學童於營養午餐享用台灣香蕉，黃偉哲也期盼未來有機會推薦台南水果。（編輯：黃世雅）1130506