鍾欣凌「我的婆婆2」胖到80公斤 阿信追劇爆彩蛋

（中央社記者洪素津台北6日電）戲劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」熱播，飾演婆婆的鍾欣凌為角色胖到80公斤，女兒爆料「妳不止80公斤」；而搞笑劇情也燒到五月天主唱阿信，他留言：「要看到最後彩蛋。」

「我的婆婆2」開播前陪媽祖遶境引來1萬2千多名粉絲關注，首播當天直播更吸引近3000人按讚，累積4萬次觀看，劇中蘇家5口一同在線上與大家同樂，鍾欣凌馬上表示自己為了演一個廢媽媽胖到80公斤，被一旁的女兒吐槽「妳不止80公斤」，讓她急阻止「不要講！」在場所有人大爆笑。

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增胖的還有楊銘威，他在劇中飾演蘇家3兒子蘇秉仁，在本季將會迎來人生大轉變，網友在直播中詢問：「這季身體健康嗎？」楊銘威笑言：「身體健康，但心理不健康」，他透露第一季為了詮釋蘇秉仁這個廢材角色，讓他整整胖了8公斤。

戲劇「我的婆婆2」滿載家庭喜劇元素，搞笑又充滿淚水的劇情也吸引到五月天主唱阿信，五月天正在香港開巡迴演唱會，阿信一邊開唱一邊追劇，還留言追問進度，「我正在演唱會上不能看，哪裡可以追進度？我只有主題曲可以聽，大家要看到最後的超猛彩蛋噢」，留言引來大批網友通報播出資訊，讓原本就是阿信粉絲的鍾欣凌激動喊：「偶像！太感動了。」（編輯：李亨山）1130506