樺漢4月營收攀同期新高 友通首季每股賺0.45元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）工業電腦廠樺漢受惠於3大事業體銷售業績齊步成長，今天公布4月合併營收新台幣113.9億元，月減6.6%，年增22.1%，創歷年同期新高；累計今年前4個月營收438.2億元，年增15.9%，也改寫同期新高。

此外，工業電腦廠友通公布第1季財報，受歐美客戶下單保守影響，合併營收約19.06億元，年減25%；營業毛利5.25億元，年減23%；受惠於日本市場需求回溫以及高毛利產品組合增加，第1季毛利率27.57%，年增0.79個百分點，嵌入式事業毛利率站穩3成；每股稅後盈餘0.45元，年減59%。

樺漢發布新聞稿說明，4月營收主要受惠於智慧製造、智慧零售與金融、智能居家與辦公等產業客戶，對於集團ESaaS平台業務中的設備與服務需求大幅提升，包括人工智慧物聯網（AIoT）智慧製造解決方案、新能源整合方案等，是集團旗下工控設計、品牌通路事業體4月業績年增15.3%、51.4%的關鍵原因。

展望第2季，樺漢表示，接單/出貨比值（B/B Ratio）保持在1.1至1.2水準，訂單能見度良好，有信心交出優於第1季營運的表現，且持續實現全年營運「季季高」的成長態勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

友通總經理蘇家弘表示，友通第1季除了受到農曆春節假期工作天數減少影響之外，也面臨全球主要經濟體的製造業需求復甦緩慢挑戰，歐美客戶拉貨動能保守，合併營收與獲利呈現淡季表現，但受惠於日本市場需求回溫與獲利結構優化，毛利率較去年同期提升。

針對接單狀況，友通指出，全球各區新案發酵，短期持續優化運營效率，並關注整體接單/出貨比值回升趨勢。以中長期來看，智動化、智慧醫療、新能源應用與智慧交通等領域剛性需求不變，將持續為友通的成長挹注動能。（編輯：潘羿菁）1130506