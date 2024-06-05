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友通發表AI車載與人機介面方案 攻商用車市場

2024/6/5 09:17
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（中央社記者吳家豪台北5日電）工業電腦廠友通今天發表支援人工智慧（AI）深度學習的車載系統VC500-CMS-MXM，以及低功耗的車用人機介面VP101-M8M，以因應未來的商用車市場需求。

市調機構MarketsandMarkets報告指出，隨著先進自動駕駛的需求增加，即時車輛通訊與AI運算的發展，將持續帶動車載電腦系統的成長，預計市場規模將從2020年的5.65億美元（約新台幣184億元），成長到2025年的9.8億美元（約新台幣320億元），年複合成長率（CAGR）達11.6%，尤其以商用車市場為主要成長動力。

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友通總經理蘇家弘透過新聞稿表示，最新上市的車載系統和車用人機介面適用於智慧交通運輸領域，包括車隊管理、監控、自動駕駛等應用，並遵循全球交通運輸標準。

友通推出的10.1吋VP101-M8M車用人機介面觸控平板電腦，已獲得多家國內外電動巴士業者採用，除了物流業、商業載客車隊外，也可應用於救援工作，例如消防車、救護車等功能性車輛。（編輯：郭無患）1130605

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#工業電腦廠友通
蘇家弘
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