樺漢：擴大高毛利率接單動能 拚今年三率三升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）工業電腦廠樺漢今天舉辦法人說明會，展望2024年，樺漢表示，持續落實擴大高毛利率接單動能，在整體營運結構優化下，有機會帶動今年整體營業毛利率、營業淨利率、歸屬於母公司稅後淨利率呈現三率三升。

樺漢指出，受惠於持續加大高毛利率的ESaaS平台業務市場版圖，今年第1季毛利率達20.1%，季增1.7個百分點，年增0.8個百分點；稅後淨利率1.9%，也繳出季增、年增的成績。

然而因系統整合業務的海外工程案成本增加，樺漢第1季整體營業淨利率為3%，季減0.1個百分點，年減1.5個百分點，後續隨著海外工程案的學習曲線逐步爬升，毛利率及營業淨利率將有機會於今年下半年持續回升。

在個體營運及品牌通路方面，樺漢表示，歐美市場主要智慧製造、交通、醫療、軍工、彩票博弈等客戶的出貨與服務保持良好業績成長動能，加上歐洲市場新增電動車、航太等市場客戶對ESaaS平台訂單需求，整體營運結構優化。

樺漢目前接單/出貨比值（B/B Ratio）保持在1.1至1.2水準，訂單能見度佳，看好將實現全年營運正向成長。

另外，強固型工業電腦廠神基受惠於產品組合改善及營業效率優化，今年第1季本業獲利創單季新高，營業利益達12.39億元，年增60.13%；歸屬母公司稅後淨利11.04億元，年增44.02%；每股盈餘1.81元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工業電腦廠友通今天召開法人說明會，總經理蘇家弘表示，據目前嵌入式事業在手訂單而言，各區域接單與客群皆呈現成長趨勢，且受惠於無人化服務、各區域基礎建設的更新需求，AI（人工智慧）邊緣運算、遠端管理對於終端設備的重要性日增，也是友通長期耕耘所在。

蘇家弘說，智慧運輸、智慧醫療與新能源市場中均有AI相關專案正在發酵，將持續為友通成長挹注動能。（編輯：潘羿菁）1130510