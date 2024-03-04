友通2023年第4季毛利率升至28% 創4年同期新高
2024/3/4 21:21
（中央社記者吳家豪台北4日電）工業電腦廠友通今天公布2023年第4季財報，受惠於年底日本市場需求漸增及營運結構優化，毛利率達28%，季增4個百分點，年增2個百分點，創4年來同期新高；2023年每股盈餘新台幣3.16元，年減31%。
友通今天董事會決議通過2023年度盈餘分派，擬配息3元，以今天收盤價63.8元計算，現金殖利率4.7%。
友通另公布2月合併營收5.52億元，因減少合併子公司Brainstorm股權，月減20%，年減52%。累計今年1到2月合併營收12.43億元，年減47%。
友通總經理蘇家弘透過新聞稿表示，嵌入式事業去年第4季受惠於產品組合調整與日本市場逐漸復甦，長期以來的布局開始發酵，並反映於業績表現上。
蘇家弘指出，過去一年雖受外部環境影響，但隨著主要經濟體的通貨膨脹緩步出現回落跡象，後續在全球各區也有新案接力，接單狀況有望逐漸恢復並趨於健康水位，整體營運呈正向成長趨勢。
友通去年第4季合併營收約21.83億元，季增4%，年減23%；營業毛利6.14億元，季增19%，年減16%；每股盈餘0.74元。
因2022年下半年客戶提早拉貨影響基期，友通2023年合併營收91.84億元，年減16%；營業毛利24.35億元，年減11%；毛利率27%，年增2個百分點；每股盈餘3.16元。（編輯：楊凱翔）1130304
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