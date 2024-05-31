樺漢通過配息11.41元 擬擴展全球營運版圖

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（中央社記者吳家豪台北31日電）工業電腦廠樺漢今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣11.41元。董事長朱復銓表示，樺漢將持續提升ESaaS平台業務在全球AI與數位轉型市場的占有率，積極擴展全球營運版圖，與客戶們洽談2025年、2026年後的新訂單合作契機。

朱復銓透過新聞稿說，樺漢將同時放大個體營運規模、優化整體事業體結構，維持高水位的訂單能見度，期許未來獲利成績持續超越自我目標，將公司營運持續回饋給全體股東共享。

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樺漢表示，在AI（人工智慧）技術領域全面布局，強化AI機器人客製化技術，以今年第1季來看，受惠於智慧城市、工廠、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）節能減碳等場域應用需求，帶動樺漢集團旗下Cloud + Edge AI（雲端加上邊緣人工智慧）營收達新台幣19.8億元、年增1.68倍。

樺漢今年第1季合併營收約327.2億元，季減4.4%，年增14.8%；歸屬母公司稅後淨利6.31億元，季增48.2%，年增28.2%；每股盈餘4.67元，創歷年同期新高。（編輯：潘羿菁）1130531