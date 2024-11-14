樺漢：3大事業訂單強勁 明年獲利快速成長

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（中央社記者吳家豪台北14日電）工業電腦廠樺漢今年前3季每股盈餘13.39元，賺逾一個股本，董事長朱復銓今天出席法人說明會表示，旗下工控設計、品牌通路與系統整合3大事業訂單強勁，明年將是獲利快速成長的一年。

朱復銓指出，樺漢目前接單/出貨比值（BB Ratio）為1.1至1.2，集團在手訂單超過新台幣1650億元，3大事業明年第1季都將成長，到了明年下半年新機種推出，成長會更強勁。

不過，樺漢因旗下系統整合廠帆宣美國設廠意外虧損，拖累集團整體獲利表現。朱復銓說，樺漢內部對此事進行檢討，董事會已成立專責委員會，從稽核、內控等方面把關，避免再發生。

樺漢今年第3季營收377.1億元，季增2%，年增25.9%；營業淨利17.1億元，季增26.1%，年增24.2%；歸屬母公司稅後淨利6.9億元，季增16.2%，年減9.4%；每股盈餘5.03元。

今年前3季樺漢累計營收1067.5億元，年增22.1%；營業淨利38.4億元，年減7.1%；歸屬母公司稅後淨利18.3億元，年減0.3%；每股盈餘13.39元。（編輯：楊蘭軒）1131114